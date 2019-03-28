Чемпионку Бразилии по серфу убило молнией во время тренировки

В бразильском городе Форталеза случилась трагедия. Во время тренировки от удара молнии пострадали два человека. 23-летняя чемпионка страны по серфу Лузимара Соуза получила тяжелые повреждения и позже скончалась в больнице. Еще один 17-летний серфер серьезно ранен.

Серферы тренировались на пляже Форталезы. Во время грозы в воде было 6 человек. Соуза занималась серфингом с 10 лет. В этот раз она готовилась к чемпионату Бразилии, который стартует 6 апреля.