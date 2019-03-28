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16:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионку Бразилии по серфу убило молнией во время тренировки

Ей было 23.

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Источник: РИА "Новости"

В бразильском городе Форталеза случилась трагедия. Во время тренировки от удара молнии пострадали два человека.

23-летняя чемпионка страны по серфу Лузимара Соуза получила тяжелые повреждения и позже скончалась в больнице. Еще один 17-летний серфер серьезно ранен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Серферы тренировались на пляже Форталезы. Во время грозы в воде было 6 человек. Соуза занималась серфингом с 10 лет. В этот раз она готовилась к чемпионату Бразилии, который стартует 6 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

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