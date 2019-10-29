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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Ефимова показала новое фото в купальнике

Красотка.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась новыми фотографиями в своем инстаграме. Спортсменка сделала фото на пляже в Калифорнии.

Во время загрузки произошла ошибка.

На еще одной фотографии Ефимова позировала на фоне тыкв в честь приближающегося Хэллоуина.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Ефимова в 6-й раз стала чемпионкой мира. Пловчиха выиграла дистанцию 200 метров брассом в Южной Корее. Также на этом ЧМ Ефимова выиграла серебро и бронзу на дистанциях 100 метров брассом и 50 метров брассом.

Илья Андреев

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