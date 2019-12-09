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9 декабря, источник: Sportmail.ru

«Как платье может стоить полмиллиона?». Новое видео от Ефимовой

У Юлии есть вопрос.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионка мира по плаванию брассом Юлия Ефимова рассказала в соцсетях, как побывала в магазине одежды. Во время шоппинга спортсменке понравилось одно платье, но смутила его цена.

«Имеется желание купить платье, но не имеется понятия как: как платье может стоить полмиллиона?» — с юмором подписала свой ролик в сторис инстаграма Ефимова.

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Ефимова сейчас тренируется в Калифорнии, Юлия пропустила чемпионат Европы на короткой воде в Глазго.

В этом году спортсменка выиграла золотую медаль чемпионата мира в Южной Корее, первой проплыв 200 метров брассом. Также в коллекции Ефимовой на этом ЧМ серебряная и бронзовая медали.

Юлия часто обновляет свой инстаграм, выкладывая фотографии в купальниках.

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Илья Андреев

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