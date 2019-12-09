«Как платье может стоить полмиллиона?». Новое видео от Ефимовой

Чемпионка мира по плаванию брассом Юлия Ефимова рассказала в соцсетях, как побывала в магазине одежды. Во время шоппинга спортсменке понравилось одно платье, но смутила его цена.



«Имеется желание купить платье, но не имеется понятия как: как платье может стоить полмиллиона?» — с юмором подписала свой ролик в сторис инстаграма Ефимова.