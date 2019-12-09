«Как платье может стоить полмиллиона?». Новое видео от Ефимовой
У Юлии есть вопрос.
У Юлии есть вопрос.
Чемпионка мира по плаванию брассом Юлия Ефимова рассказала в соцсетях, как побывала в магазине одежды. Во время шоппинга спортсменке понравилось одно платье, но смутила его цена.
«Имеется желание купить платье, но не имеется понятия как: как платье может стоить полмиллиона?» — с юмором подписала свой ролик в сторис инстаграма Ефимова.
Ефимова сейчас тренируется в Калифорнии, Юлия пропустила чемпионат Европы на короткой воде в Глазго.
В этом году спортсменка выиграла золотую медаль чемпионата мира в Южной Корее, первой проплыв 200 метров брассом. Также в коллекции Ефимовой на этом ЧМ серебряная и бронзовая медали.
Юлия часто обновляет свой инстаграм, выкладывая фотографии в купальниках.
Илья Андреев