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6 мая, источник: Sportmail.ru

Прыжки в светящийся океан: новое видео Ефимовой

Природная красота.

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Источник: РИА "Новости"

Пловчиха Юлия Ефимова поделилась новым роликом в своем инстаграме. Российская спортсменка показала прогулку в Тихом океане, где можно было увидеть светящиеся волны — биолюминесценцию.

«Да, такое бывает, это не фильтр и не подсветка — это настоящая природа!» — подписала ролик с прыжками в океан Ефимова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неоновый свет в воде возникает благодаря планктону, который таким образом в ночное время отпугивает хищников.

Илья Андреев

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