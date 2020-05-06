Прыжки в светящийся океан: новое видео Ефимовой

Пловчиха Юлия Ефимова поделилась новым роликом в своем инстаграме. Российская спортсменка показала прогулку в Тихом океане, где можно было увидеть светящиеся волны — биолюминесценцию.



«Да, такое бывает, это не фильтр и не подсветка — это настоящая природа!» — подписала ролик с прыжками в океан Ефимова.