Прыжки в светящийся океан: новое видео Ефимовой
Природная красота.
Природная красота.
Пловчиха Юлия Ефимова поделилась новым роликом в своем инстаграме. Российская спортсменка показала прогулку в Тихом океане, где можно было увидеть светящиеся волны — биолюминесценцию.
«Да, такое бывает, это не фильтр и не подсветка — это настоящая природа!» — подписала ролик с прыжками в океан Ефимова.
Неоновый свет в воде возникает благодаря планктону, который таким образом в ночное время отпугивает хищников.
Илья Андреев