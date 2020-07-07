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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Солнечное фото Ефимовой на фоне водопада

Это красиво.

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Самая красивая пловчиха России Юлия Ефимова отдыхает и наслаждается жизнью.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась новыми фотографиями в своем инстаграме. Российская спортсменка побывала в Йосемитском национальном парке, который находится в Калифорнии.

«34 км по горам, мои ножки не приспособлены столько ходить (плавать легче), но это того стоило. И в очередной раз спасибо карантину за такую возможность», — написала Ефимова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Национальный парк Йосемите является одним из самых интересных и популярных в США.

Илья Андреев

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