Солнечное фото Ефимовой на фоне водопада

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась новыми фотографиями в своем инстаграме. Российская спортсменка побывала в Йосемитском национальном парке, который находится в Калифорнии.



«34 км по горам, мои ножки не приспособлены столько ходить (плавать легче), но это того стоило. И в очередной раз спасибо карантину за такую возможность», — написала Ефимова.