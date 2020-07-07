Солнечное фото Ефимовой на фоне водопада
Это красиво.
Это красиво.
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась новыми фотографиями в своем инстаграме. Российская спортсменка побывала в Йосемитском национальном парке, который находится в Калифорнии.
«34 км по горам, мои ножки не приспособлены столько ходить (плавать легче), но это того стоило. И в очередной раз спасибо карантину за такую возможность», — написала Ефимова.
Национальный парк Йосемите является одним из самых интересных и популярных в США.
Илья Андреев