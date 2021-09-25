Два россиянина выступят в финале мировой серии по клифф-дайвингу
В это воскресенье, 26 сентября, в Полиньяно-а-Маре (Италия) состоится финальный этап мировой серии по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving.
В это воскресенье, 26 сентября, в Полиньяно-а-Маре (Италия) состоится финальный этап мировой серии по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving.
В соревнованиях примут участие два российских хайдайвера: чемпион мировой серии 2013 года Артем Сильченко и Никита Федотов, занявший в этом сезоне третье место в Мостаре (Босния и Герцеговина)
Наблюдать за выступлением наших ребят можно будет в прямом эфире на русском языке. Начало трансляции в 15.00 по московскому времени.
Действующие чемпионы мира — выступающий за Францию Гэри Хант и австралийка Рианнан Иффланд — досрочно защитили титул и стали недосягаемыми для соперников в общем зачете. Но борьба продолжается: на кону автоматическая квалификация на 2022 год.
В 2021 году турнир Red Bull Cliff Diving состоит из шести этапов, на которых выступают 24 дайвера: 12 мужчин и 12 женщин.