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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский чемпион решил вернуться в спорт в 42 года

Роланд Скуман собирается вернуться в профессиональный спорт.

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Олимпийский чемпион по плаванию Роланд Скуман собирается вернуться в профессиональный спорт в 42 года. Уроженец ЮАР блистал в начале 2000-х, выиграл несколько олимпийский медалей, включая золото.

Пловец попытается пройти отбор на чемпионат мира, который пройдет в японском городе Фукуока. Для того, чтобы отобраться на соревнование, Роланду нужно занять первое или второе место и показать время соответствующее нормативу А, пишут в «СЭ».

Спортсмен подал заявку на участие в дистанциях: 50 и 100 метров вольным стилем, а также 50 метров баттерфляем.

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