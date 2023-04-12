Олимпийский чемпион решил вернуться в спорт в 42 года

Олимпийский чемпион по плаванию Роланд Скуман собирается вернуться в профессиональный спорт в 42 года. Уроженец ЮАР блистал в начале 2000-х, выиграл несколько олимпийский медалей, включая золото.

Пловец попытается пройти отбор на чемпионат мира, который пройдет в японском городе Фукуока. Для того, чтобы отобраться на соревнование, Роланду нужно занять первое или второе место и показать время соответствующее нормативу А, пишут в «СЭ».