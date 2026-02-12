5 метров глубины: мой первый фридайвинг с рекордсменкой мира Ольгой Маркиной

Также бывает сложно людям с проблемами уха, горла и носа, потому что при погружении нужно компенсировать давление. Но таким людям часто подходят другие дисциплины — например, ныряние в длину или задержка дыхания в воде. Это тоже очень расслабляющая практика.

Чаще всего сложности связаны не с физиологией, а с техникой компенсации. Иногда фридайвинг даже помогает облегчить симптомы некоторых заболеваний.