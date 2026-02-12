5 метров глубины: мой первый фридайвинг с рекордсменкой мира Ольгой Маркиной

Тренировку проводила Ольга Маркина — рекордсменка мира и мастер спорта международного класса по фридайвингу. Но, несмотря на это, погружение оказалось не таким простым, как казалось мне на суше.
Сначала теория: что происходит с телом под водой
Первое, что удивляет во фридайвинге, — подготовка начинается еще до погружения. Ольга объяснила, как организм реагирует на глубину, и подробно разобрала выравнивание давления — «продувку».
Мы говорили о маневре Вальсальвы и методе Френзеля. Здесь нет мелочей: неправильное движение может закончиться болью или травмой.
Ольга также предупредила, что в какой-то момент под водой появится ощущение, будто срочно нужно вдохнуть. На самом деле воздуха еще достаточно — важно научиться преодолевать этот импульс.
Снаряжение новичка, бассейн А30 и первые ошибки
После теории начался подбор экипировки. Гидрокостюм, маска, ласты, пояс с двумя килограммами грузов, чтобы преодолеть естественную плавучесть, — и я уже почувствовала себя «подводным новичком».
Сам бассейн А30 оказался светлым и большим. Он разделен на две части: на одной половине — спортивные дорожки, на другой — глубокая часть. Даже с бортика хорошо видно дно и ту часть, глубина которой составляет 30 метров.
Но первые попытки быстро вернули в реальность. В самый первый момент, когда лицо оказалось под водой, я почувствовала страх от того, что не могу в любой момент сделать вдох. Я погрузилась всего на пару метров и сразу же у меня заболели уши, так как не получилось сделать продувку, чтобы выровнять давление, пришлось срочно всплывать.
Ольга спокойно разобрала ошибки. Как основатель школы фридайвинга Orca, она работает и с новичками, и с профессионалами. Ее подход — это постоянный разговор: «Что почувствовала? Где дискомфорт? Как дышала?».
Каждая ошибка становится частью обучения. Постепенно я начала понимать: фридайвинг — не про силу, а про контакт с телом. Здесь важно не бороться с водой, а расслабляться и доверять.
«Фридайвинг — не про силу, а про гармонию с телом»
Когда долго не получалось сделать продувку, хотелось уйти. Также из-за малого количества движения в воде я быстро замерзла. Ольга предложила сменить тип погружения — понырять в глубину и проплыть какое-то расстояние, а затем подняться наружу. В результате я согрелась и расслабилась.
После этого у меня получилось сделать две хорошие попытки.
Прорыв: пять метров тишины
К финалу занятия произошло главное: давление удалось выровнять, боль в ушах исчезла. Я погрузилась на пять метров.
Вокруг была абсолютная тишина. Страх сменился восторгом: время будто замедлилось, а каждый вдох стал осознанным выбором. Это не просто спорт — это ощущение медитации на глубине.
При этом справиться с желанием резко вдохнуть мне до конца не удалось. Я могла погружаться глубже, но казалось, что нужно вдохнуть воздух.
«Вокруг — тишина. Это не просто спорт. Это медитация на глубине»
После первой тренировки мне стало интересно понять, насколько фридайвинг вообще доступен людям без спортивного опыта и кому стоит быть осторожнее. Я задала эти вопросы Ольге.
Вопросы рекордсменке: кому доступен фридайвинг
— Насколько фридайвинг доступен? Нужна ли физическая подготовка?
— Специальной физической подготовки не нужно. Хорошо, если человек умеет плавать — это облегчает задачу. Но даже если не умеет, все равно можно научиться, потому что во время обучения нырянию мы также учим и плавать.
У меня бывают случаи, когда люди приходят с сильной боязнью воды. Им страшно даже отцепиться от бортика. Но мы все равно постепенно учимся взаимодействовать с водой.
«Фридайвинг учит взаимодействовать с водой, а не бороться с ней»
Мне кажется, фридайвинг лучше, чем плавание для тех, кто боится воды. Он учит не бороться с водой, а погружаться в нее. Возрастных ограничений почти нет: детский фридайвинг начинается примерно с пяти лет, а взрослый не заканчивается никогда.
Кому стоит быть осторожным: противопоказания
— Кому фридайвинг подойдет, а кому нужно быть осторожнее?
— В целом хочется сказать, что фридайвинг подойдет всем. Но есть противопоказания: серьезные хронические болезни нервной системы.
Также бывает сложно людям с проблемами уха, горла и носа, потому что при погружении нужно компенсировать давление. Но таким людям часто подходят другие дисциплины — например, ныряние в длину или задержка дыхания в воде. Это тоже очень расслабляющая практика.
Чаще всего сложности связаны не с физиологией, а с техникой компенсации. Иногда фридайвинг даже помогает облегчить симптомы некоторых заболеваний.
Например, астма считается противопоказанием, но если человек не ставит рекордных целей, он постепенно тренирует дыхательную систему, и симптомы могут уходить. У меня были случаи, когда людям с астмой становилось легче, если они регулярно занимались фридайвингом.
Онкологические заболевания тоже считаются противопоказанием, потому что влияние пока изучено не до конца. Хотя я знаю людей, которые с онкологией ныряли, и у них всё было в порядке.
Ошибки новичков: ожидания, снаряжение и риск
— Какие ошибки чаще всего совершают люди в начале?
— Первая ошибка — ожидания. Одни думают, что сразу будут ставить рекорды. Другие, наоборот, уверены, что им нельзя: не тот возраст, не та форма, «я не подхожу». Лучше приходить без ожиданий. Просто попробовать и понять, нравится или нет.
Вторая частая ошибка — покупать слишком много снаряжения. Люди приходят и говорят: «Я купил карбоновые ласты — сейчас начну нырять». Но техника важнее. С хорошими навыками можно проплыть лучше даже с простым оборудованием.
«Лучше вкладываться в себя, чем покупать миллион снаряжения»
Но самая серьезная ошибка — заниматься самостоятельно, без инструктора. Это очень часто случается и накладывает на фридайвинг отпечаток экстремального, опасного для жизни вида спорта. Из-за этого, к сожалению, бывают несчастные случаи, которые в итоге влияют на всю индустрию фридайвинга.
Кстати, если хочется разобраться в теме без риска и «гугл-обучения», с
Традиционно на Dive Show воскресенье — день фридайвинга: именно в этот день на сцене больше всего выступлений про фридайвинг.
«Самая серьезная ошибка — заниматься самостоятельно»
Фридайвинг — это про доверие.
Мой первый опыт фридайвинга оказался не испытанием силы, а уроком доверия — к дыханию, телу и воде. Пять метров глубины стали не цифрой, а новым ощущением: под водой исчезает суета, остается только тишина и осознанность.
После погружения было ощущение, что потренировалась в тренажерном зале с хорошей нагрузкой. После занятия я чувствовала усталость и радость от того, что получилось понять, как выровнять давление и не чувствовать боль в ушах.
Самым неожиданным во фридайвинге оказалось отсутствие сильного страха: я думала, будет гораздо сложнее. Также я не ожидала, что будет такой дискомфорт, связанный с выравниванием давления, и что это окажется самым тяжелым.
У меня появилось желание попробовать повторить этот опыт и вернуться в бассейн А30.