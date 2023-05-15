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13:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Шестерых российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг

Шестеро спортсменов нарушили антидопинговые правила.

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Источник: РИА "Новости"

Российские тяжелоатлеты Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Ольга Зубова, Апти Аухадов, Алексей Косов и Дмитрий Клоков дисквалифицированы Международным агентством допинг-тестирования (ITA) за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Федерации тяжелой атлетики России.

Санкции в отношении тяжелоатлетов были введены на основании исследования данных московской антидопинговой лаборатории и антидопинговых нарушений в период 2012—2013 годов.

  • Клоков получил дисквалификацию на 4 года — до 11 мая 2027 года,
  • Аухадов дисквалифицирован на 1,6 года — до 6 августа 2023-го,
  • Царукаева отстранена на 2 года — до 6 февраля 2024-го,
  • Заболотная получила дисквалификацию на 2 года — до 6 февраля 2024-го,
  • Зубова дисквалифицирована на 2 года — до 26 ноября 2025-го,
  • Косову назначена дисквалификация до 7 марта 2022 года, она вошла в период отстранения спортсмена.

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