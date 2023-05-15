Шестерых российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг

Российские тяжелоатлеты Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Ольга Зубова, Апти Аухадов, Алексей Косов и Дмитрий Клоков дисквалифицированы Международным агентством допинг-тестирования (ITA) за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Федерации тяжелой атлетики России.

Санкции в отношении тяжелоатлетов были введены на основании исследования данных московской антидопинговой лаборатории и антидопинговых нарушений в период 2012—2013 годов.