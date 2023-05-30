Украинский пауэрлифтер не пожал руку иранцу на церемонии награждения ЧМ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=82484b72674293f2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-214698748&hd=2&id=456266034&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

37-летний спортсмен из Украины удачно выступил на мировом первегнстве и завоевал сразу две золотые медали в весовой категории до 74 кг. Кроме того, Чупрынко стал абсолютным чемпионом мира, установив новый мировой рекорд в жиме лежа — 300,5 кг.

На церемонии награждения украинец протянул руку спортсмену из ЮАР Марселю Фортсеру, занявшему третье место. После этого иранец Месфоруш дважды пытался поздравить Чупрынко с победой, протягивая ему руку, но украинец демонстративно его проигнорировал.

Чупрынко является шестикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. В 2017 украинца уличили в употреблении допинга, из-за чего он был дисквалифицирован на два года.