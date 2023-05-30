Украинский пауэрлифтер не пожал руку иранцу на церемонии награждения ЧМ
Украинец Иван Чупрынко отказался пожать руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу на чемпионате мира по пауэрлифтингу.
Украинец Иван Чупрынко отказался пожать руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу на чемпионате мира по пауэрлифтингу.
37-летний спортсмен из Украины удачно выступил на мировом первегнстве и завоевал сразу две золотые медали в весовой категории до 74 кг. Кроме того, Чупрынко стал абсолютным чемпионом мира, установив новый мировой рекорд в жиме лежа — 300,5 кг.
На церемонии награждения украинец протянул руку спортсмену из ЮАР Марселю Фортсеру, занявшему третье место. После этого иранец Месфоруш дважды пытался поздравить Чупрынко с победой, протягивая ему руку, но украинец демонстративно его проигнорировал.
Чупрынко является шестикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. В 2017 украинца уличили в употреблении допинга, из-за чего он был дисквалифицирован на два года.
Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходил с 20 по 27 мая в южноафриканском городе Сан-Сити.