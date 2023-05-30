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14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинский пауэрлифтер не пожал руку иранцу на церемонии награждения ЧМ

Украинец Иван Чупрынко отказался пожать руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу на чемпионате мира по пауэрлифтингу.

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37-летний спортсмен из Украины удачно выступил на мировом первегнстве и завоевал сразу две золотые медали в весовой категории до 74 кг. Кроме того, Чупрынко стал абсолютным чемпионом мира, установив новый мировой рекорд в жиме лежа — 300,5 кг.

На церемонии награждения украинец протянул руку спортсмену из ЮАР Марселю Фортсеру, занявшему третье место. После этого иранец Месфоруш дважды пытался поздравить Чупрынко с победой, протягивая ему руку, но украинец демонстративно его проигнорировал.

Чупрынко является шестикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. В 2017 украинца уличили в употреблении допинга, из-за чего он был дисквалифицирован на два года.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходил с 20 по 27 мая в южноафриканском городе Сан-Сити.

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