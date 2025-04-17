Гусалова принесла России первую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике

На европейском первенстве по тяжелой атлетике 2025 года в Кишиневе 20-летняя Гусалова взяла серебро в весовой категории до 71 кг. Зарина показала результат 241 кг (110 кг в рывке и 131 кг в толчке). У россиянки малое золото в рывке и бронза в толчке.