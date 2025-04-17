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Гусалова принесла России первую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике

Российская тяжелоатлетка Зарина Гусалова стала серебряным призером чемпионата Европы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На европейском первенстве по тяжелой атлетике 2025 года в Кишиневе 20-летняя Гусалова взяла серебро в весовой категории до 71 кг. Зарина показала результат 241 кг (110 кг в рывке и 131 кг в толчке). У россиянки малое золото в рывке и бронза в толчке.

Золотую медаль завоевала Эйглоу Фанндаль Стюрлюдоуттир из Исландии. Она по сумме двух упражнений набрала 244 кг (109+135). Замкнула тройку призеров представительница Беларуси Сюзанна Володько — 236 кг (102+134).

Гусалова принесла России первую медаль на чемпионате Европы в Молдавии, где российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.