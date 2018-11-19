Канадские керлингисты вышли на матч пьяными

Четыре керлингиста из Канады, включая олимпийского чемпиона Сочи Райана Фрая, хотели сыграть в нетрезвом виде на турнире Red Deer Curling Classic. На их поведение обратили внимание соперники и зрители, которые обратились с жалобами к организаторам. В итоге пьяных спортсменов отстранили от турнира за «неприемлемое поведение» и «нетрезвый вид».

«Я бы хотел искренне извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами турнира Red Deer Curling Classic. Я приехал поиграть и получить удовольствие. Мои действия были неуважительными и оскорбительными. Нас правильно отстранили от турнира. Я позволил себе потерять контроль над собой. Приму все необходимые меры, чтобы такое больше не повторилось», — сообщил Фрай.



Илья Андреев