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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадские керлингисты вышли на матч пьяными

И поплатились за это.

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Источник: Reuters

Четыре керлингиста из Канады, включая олимпийского чемпиона Сочи Райана Фрая, хотели сыграть в нетрезвом виде на турнире Red Deer Curling Classic.

На их поведение обратили внимание соперники и зрители, которые обратились с жалобами к организаторам. В итоге пьяных спортсменов отстранили от турнира за «неприемлемое поведение» и «нетрезвый вид».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я бы хотел искренне извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами турнира Red Deer Curling Classic. Я приехал поиграть и получить удовольствие. Мои действия были неуважительными и оскорбительными. Нас правильно отстранили от турнира. Я позволил себе потерять контроль над собой. Приму все необходимые меры, чтобы такое больше не повторилось», — сообщил Фрай.

Илья Андреев

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