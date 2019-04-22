Олимпийская чемпионка из Голландии сделала предложение своей девушке
История Ирен Вюст.
История Ирен Вюст.
Знаменитая конькобежка Ирен Вюст рассказала, что сделала предложение своей подруге по сборной Голландии Летиции де Йонг.
«Она сказала да!» — написала Вюст в своем инстаграме.
33-летняя Вюст и 26-летняя де Йонг встречаются с 2017 года. Недавно пара провела отпуск в Кюрасао, где и объявила о помолвке.
Вюст — рекордсменка по завоеванным медалям на Олимпиадах (11), в том числе 5 золотых.
Илья Андреев