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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийская чемпионка из Голландии сделала предложение своей девушке

История Ирен Вюст.

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Источник: РИА "Новости"

Знаменитая конькобежка Ирен Вюст рассказала, что сделала предложение своей подруге по сборной Голландии Летиции де Йонг.

«Она сказала да!» — написала Вюст в своем инстаграме.

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33-летняя Вюст и 26-летняя де Йонг встречаются с 2017 года. Недавно пара провела отпуск в Кюрасао, где и объявила о помолвке.

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Вюст — рекордсменка по завоеванным медалям на Олимпиадах (11), в том числе 5 золотых.

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