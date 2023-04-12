Елена Вяльбе рассказала о итогах лыжного сезона

"Я считаю, что сезон получился очень хорошим, несмотря на то что в нем у нас не было международных стартов. Практически все наши спортсмены прошли его от начала до конца, что дало нам возможность оценить их потенциал.



Мы возим очень большую команду, в которую входят как взрослые, так и молодежь. Также стали подключать юниоров с прошлого сезона в молодежные команды. А в юниорскую команду даже стали привлекать более юных спортсменов, ведь на централизованной подготовке у этих лыжников больше шансов готовиться и раскрывать свой потенциал. И если оценивать этот сезон по пятибалльной шкале, то я поставлю ему пять", — говорит Елена в интервью ТАСС.