Елена Вяльбе рассказала о итогах лыжного сезона
Вяльбе подвела итоги сезона.
Вяльбе подвела итоги сезона.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала как она оценивает сезон.
"Я считаю, что сезон получился очень хорошим, несмотря на то что в нем у нас не было международных стартов. Практически все наши спортсмены прошли его от начала до конца, что дало нам возможность оценить их потенциал.
Мы возим очень большую команду, в которую входят как взрослые, так и молодежь. Также стали подключать юниоров с прошлого сезона в молодежные команды. А в юниорскую команду даже стали привлекать более юных спортсменов, ведь на централизованной подготовке у этих лыжников больше шансов готовиться и раскрывать свой потенциал. И если оценивать этот сезон по пятибалльной шкале, то я поставлю ему пять", — говорит Елена в интервью ТАСС.