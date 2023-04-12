Лыжница Фрида Карлссон рассказала, как попала в ДТП

Шведская лыжница Фрида Карлссон попала в аварию перед чемпионатом мира. «Я пыталась замять это», — говорит она в программе P4 Extra на шведском радио.

«Машины были разбиты. Мужчина, в которого я врезалась, был немного раздосадован, потому что на следующий день он продавал машину», — объясняет Фрида. Карлссон признается, что сама виновата в ДТП, после которого у нее болела шея.