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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Латвия присоединилась к заявке Швеции на проведение зимних ОИ-2030

Олимпийский комитет Швеции и Латвийский олимпийский комитет приняли участие в удаленном заседании МОК, где подали заявку на совместное проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщает Delfi.lv.

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Источник: AP 2023

Швеция предложила Латвии партнерство в проведении Игр, чтобы воспользоваться трассой в Сигулде для проведения соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону. Основным местом проведения будет Стокгольм, а также Эстерсунд, Фалун, Оре и Седертелье.

По ходу презентации Швеция представила концепцию проведения Олимпийских игр с участием Латвии как партнера и предварительное распределение олимпийских дисциплин по спортивным объектам.

Чтобы заявка считалась конкурентоспособной шведское правительство должно обеспечить поддержку и предоставить финансовые гарантии до марта 2024 года.

Латвийский олимпийский комитет уже получил согласие от Риги и Сигулды на участие в организации ОИ-2030, прием спортсменов и зрителей.

Также на проведение Олимпийских игр претендует Франция. Швейцария примет решение о подаче заявки в конце ноября. В октябре власти японского города Саппоро отозвали заявку на проведение зимней Олимпиады.

Кандидаты на проведение зимних ОИ-2030 могут подавать заявки до конца февраля следующего года, а гарантии — до конца марта. Место проведения соревнований определится в июле.

Швеция претендовала на проведение зимних Олимпийских Игр 2026 года, но по итогам голосования на сессии МОК в 2019 году право провести Олимпиаду получили итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Швеция один раз принимала Олимпиаду: в 1912 году V Летние Олимпийские игры принял Стокгольм. Зимнюю Олимпиаду страна не принимала прежде никогда.

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 Латвия присоединилась к заявке Швеции на проведение зимних ОИ-2030
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