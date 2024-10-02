Елена Вяльбе назвала суд в Швейцарии «коррумпированным»

2 октября стало известно, что швейцарский суд отклонил апелляцию фигуристки на четырехлетнее отстранение, наложенное Спортивным арбитражным судом (CAS). В частности, суд не увидел причин смягчать наказание из-за несовершеннолетнего возраста Валиевой и отверг ее критику в адрес CAS за чрезмерное освещение ее кейса.
«Мне кажется, этот суд тоже достаточно коррумпированный. Сейчас такая обстановка, что объективности от них ни от кого не добьешься. Сейчас на объективность Запада по отношению к спортсменам, деятелям культуры сложно рассчитывать», — передает слова Вяльбе РИА Новости.
В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Международный союз конькобежцев после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира фигуристов на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу.