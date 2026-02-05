Алматы примет зимние Азиатские игры 2029 года

Изначально хозяйкой зимней Азиады-2029 утвердили Саудовскую Аравию. Планировалось, что игры пройдут в Неоме — новом городе, строительство которого запустили в 2017 году. Это должна была быть первая зимняя Азиада в Саудовской Аравии. Со временем планы скорректировали из-за задержек в строительстве. В январе 2026 года Олимпийский совет Азии объявил, что график Игр изменят.