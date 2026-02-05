Ричмонд
Алматы примет зимние Азиатские игры 2029 года

Столица зимних Азиатских игр перенесена в Казахстан из Саудовской Аравии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: пресс-служба акимата города Алматы

Зимние Азиатские игры 2029 года пройдут не в Саудовской Аравии, а в Алматы. 5 февраля в Милане был подписан официальный договор между Национальным олимпийским комитетом Казахстана и Олимпийским советом Азии.

Изначально хозяйкой зимней Азиады-2029 утвердили Саудовскую Аравию. Планировалось, что игры пройдут в Неоме — новом городе, строительство которого запустили в 2017 году. Это должна была быть первая зимняя Азиада в Саудовской Аравии. Со временем планы скорректировали из-за задержек в строительстве. В январе 2026 года Олимпийский совет Азии объявил, что график Игр изменят.

В последний на данный момент раз зимние Азиатские игры проходили в 2025 году в китайском Харбине. Больше всего наград (32 золотые медали и 85 — в общей сложности) завоевали китайские спортсмены.

Зимние Азиатские игры проводятся с 1986 года. В 2011 году Казахстан уже принимал зимнюю Азиаду. Тогда турнир прошел в Астане и Алматы.