Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на ОИ

Кэмерон Болтон получил травму в понедельник, 9 февраля, но почувствовал сильную боль лишь на следующий день. На вертолете его доставили в больницу для обследования. Ренгтен показал два перелома шейного отдела позвоночника. Сообщается, что австралиец находится в хорошем настроении, несмотря на тяжелую травму.