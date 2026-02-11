Ричмонд
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на ОИ

35-летний австралиец Кэмерон Болтон получил серьезную травму во время тренировки по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает ESPN.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Кэмерон Болтон получил травму в понедельник, 9 февраля, но почувствовал сильную боль лишь на следующий день. На вертолете его доставили в больницу для обследования. Ренгтен показал два перелома шейного отдела позвоночника. Сообщается, что австралиец находится в хорошем настроении, несмотря на тяжелую травму.

Болтон не сможет выступить на ОИ-2026. Он должен был принять участие в соревнованиях по сноуборд-кроссу. Игры в Италии могли стать для 35-летнего австралийца четвертыми в карьере. На счету сноубордиста серебряная медаль чемпионата мира 2025 года.

Отмечается, что это уже четвертый случай получения травмы спортсменами из Австралии на олимпийских объектах Милана и Кортины. Ранее травму головы при падении получила сноубордистка Мисаки Вон. Фристайлистки Лора Пил и Дэйзи Томас получили травмы колена.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.