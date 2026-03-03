Москва
Вик Уайлд рассказал, что тренирует китайских сноубордистов

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал, что работает в Китае с местными сноубордистами. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

«Я не получал предложений о работе в России, я немного работал в Китае, это было довольно-таки здорово. Я сейчас работаю над своим брендом сноубордов, сейчас я сконцентрирован на этом. Помогаю китайским спортсменам? Да, я тренер», — сказал Уайлд.

Вик Уайлд родился в США. В 2012 году он получил российское гражданство и начал выступать за Россию. Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, а на Играх 2022 года в Пекине завоевал бронзовую медаль. Сразу после этого он объявил о завершении спортивной карьеры.

С 2011 по 2021 год Уайлд был женат на российской сноубордистке Алене Заварзиной — чемпионке мира и бронзовом призере Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе.

Ранее 39-летний спортсмен заявил о планах выступить на зимних Олимпийских играх 2030 года во французских Альпах.