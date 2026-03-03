Вик Уайлд рассказал, что тренирует китайских сноубордистов

«Я не получал предложений о работе в России, я немного работал в Китае, это было довольно-таки здорово. Я сейчас работаю над своим брендом сноубордов, сейчас я сконцентрирован на этом. Помогаю китайским спортсменам? Да, я тренер», — сказал Уайлд.