Участница ОИ-2026 сноубордистка получила тяжелую травму

Ее сбил другой сноубордист.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сноубордистка Малена Замфирова, участница Олимпийских игр 2026 года, получила серьезные травмы во время подготовки к этапу Кубка мира в чешском Шпиндлерув-Млине.

По информации болгарской лыжной федерации, спортсменка была случайно сбита сноубордистом, который катался в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал спуск на лыжах рядом с подъемником.

В результате удара Замфирова получила множественные переломы и была экстренно госпитализирована, проведены несколько операций для стабилизации ее состояния.

В ближайшие часы планируется ее перевод в австрийскую больницу для продолжения лечения. Замфировой 16 лет, она заняла девятое место в параллельном гигантском спуске на Олимпиаде-2026.

Напомним, на Олимпиаду ездили 13 российских спортсменов, медаль завоевал только ски-альпинист Никита Филиппов.

