Как живет Шон Уайт после ухода из спорта: бизнес, своя лига, расставание с Ниной Добрев

После Олимпиады-2022 Шон Уайт завершил карьеру и больше не выступал на соревнованиях, но из индустрии не ушел. Сейчас он развивает собственный бренд экипировки, запускает новую лигу зимних видов спорта и готовится к Олимпиаде-2026. При этом его личная жизнь тоже оказалась в центре внимания — новости о расставании с Ниной Добрев только усилили интерес к тому, как теперь складывается его жизнь вне спорта.
Что изменилось после Олимпиады-2022
Шон Уайт — один из самых известных сноубордистов в мире и трехкратный олимпийский чемпион в хафпайпе (2006, 2010, 2018). За свою карьеру он собрал десятки наград, включая 13 золотых медалей X Games, и стал лицом всего экстремального спорта, который благодаря его успехам стал популярным.
Шон Уайт завершил карьеру после Олимпиады-2022 в Пекине — на тот момент ему было 35 лет. К этому моменту за плечами были три олимпийских золота, поэтому Шон решил что-то изменить в жизни.
Решение не было спонтанным. За несколько лет до этого он пережил серьезные травмы, самая серьезная — в 2017 году во время тренировки в Новой Зеландии: при выполнении трюка он упал и сильно ударился лицом о край хафпайпа. В итоге ему наложили 62 шва, восстановление заняло несколько месяцев. Позже он переболел коронавирусом, после чего долго и тяжело восстанавливался. Конкуренция с более молодыми спортсменами тоже становилась все жестче, и нагрузки уже ощущались иначе, чем раньше.
В Пекине он занял четвертое место и сам назвал это идеальным моментом для завершения. После этого Уайт говорил, что больше не хочет жить в постоянном режиме соревнований и давления — ему было важно сохранить здоровье и переключиться на другие проекты. В итоге он остался в индустрии, но уже в другой роли: работает экспертом, появляется на крупных событиях и постепенно выстраивает новую жизнь вне профессионального спорта.
Бизнес и новые проекты
После ухода из спорта он сосредоточился на проектах, которые развивал параллельно со спортивной карьерой. Один из ключевых — бренд Whitespace, под которым выпускаются сноуборды, одежда и экипировка. Это не просто именной мерч, а полноценная линейка, которую Шон разрабатывает вместе с командой, опираясь на свой опыт в спорте.
Параллельно он инвестирует в индустрию: связан с развитием горнолыжных курортов, включая Mammoth Mountain, и участвует в социальных проектах, связанных со спортивной инфраструктурой.
Собственная лига с миллионами призовых
После завершения карьеры он запустил свой главный проект — Snow League, новую профессиональную лигу по сноуборду. Первый этап уже прошел в марте 2025 года в Аспене, где собрались сильнейшие райдеры мира.
В первом сезоне участвуют 36 спортсменов, а сами соревнования проходят в четыре этапа. Формат отличается от привычных стартов: сначала квалификация, затем финальная сетка, где участники соревнуются друг с другом в дуэлях, а не просто набирают баллы. Это делает выступления более зрелищными.
Еще одна важная деталь — деньги. Общий призовой фонд сезона составил 1,5 млн долларов, то есть примерно по 375 тысяч долларов за этап. При этом выплаты получают не только победители, но и участники, что редкость для этого вида спорта.
В проект уже вложено около 15 млн долларов инвестиций, трансляции шли на всех крупных платформах. Для Шона это не просто бизнес, а попытка собрать разрозненные соревнования в единую систему с понятными правилами и высокими призовыми для спортсменов.
Разрыв с Ниной Добрев и внимание к личной жизни
В 2025 году все внимание поклонников было приковано к личной жизни спортсмена. После пяти лет отношений и почти года помолвки он расстался с актрисой Ниной Добрев, которая стала известной благодаря сериалу «Дневники вампира».
Их роман начался в 2019 году, во время пандемии они съехались, а в 2024-м Шон сделал предложение, подарив кольцо с крупным бриллиантом в пять карат. Со стороны все выглядело как логичное продолжение отношений, но уже через год пара отменила свадьбу и объявила о расставании.
Как оказалось, за красивой картинкой было много напряжения и ссор. Шон долго не мог назначить дату свадьбы — из-за постоянной занятости в бизнесе и запуске своих проектов. Нина прямо говорила в интервью, что у них просто не доходят руки до планирования, и со временем это стало проблемой.
Дополнительно ситуацию подогрели слухи вокруг Льюиса Хэмилтона. Пилот «Формулы-1» часто проводил время с парой и приглашал Нину на встречи и поездки, и хотя официально речь шла о дружбе, в сети начали обсуждать, что их общение может быть не только приятельским.
В итоге все это наложилось друг на друга: разный темп жизни, затянувшаяся помолвка и постоянное внимание со стороны. В сентябре 2025 года пара отменила свадьбу и рассталась, заявив, что решение было обоюдным.
Сейчас Шон Уайт сосредоточен на работе и новых проектах, он остается завидным женихом, но пока не планирует вступать в новые серьезные отношения.