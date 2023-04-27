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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Девять российских борцов дисквалифицировали за допинг

Международное агентство допинг-тестирования опубликовало список российских борцов, которых дисквалифицируют за применение допинга на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

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Источник: РИА "Новости"

Эти доказательства были предоставлены в 2021 и 2022 годах. Выяснили, что наличие запрещенных веществ у спортсменов обнаружили в пробах 2012 года.

Спортсмены признали нарушение антидопинговых правил и их результаты с с 20 ноября 2012 года по 20 ноября 2014 года будут аннулированы.

Агентство отстранило от спорта Дарью Лексину, Елену Вострикову до 1 марта 2023 года. Маргариту Фаткулину, Елену Гетта, Анжелу Катаеву, Елену Куликову, Алевтину Лисицину, Анастасию Щавлинскую до 18 ноября 2023 года.

Алексей Щеков не признал свою вину, он наказан дисквалификацией до 1 марта 2024 года. Его результаты со всех соревнований с 6 апреля 2012 года до 2 марта 2022 года аннулированы.

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