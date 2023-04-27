Девять российских борцов дисквалифицировали за допинг

Эти доказательства были предоставлены в 2021 и 2022 годах. Выяснили, что наличие запрещенных веществ у спортсменов обнаружили в пробах 2012 года.
Спортсмены признали нарушение антидопинговых правил и их результаты с с 20 ноября 2012 года по 20 ноября 2014 года будут аннулированы.
Агентство отстранило от спорта Дарью Лексину, Елену Вострикову до 1 марта 2023 года. Маргариту Фаткулину, Елену Гетта, Анжелу Катаеву, Елену Куликову, Алевтину Лисицину, Анастасию Щавлинскую до 18 ноября 2023 года.
Алексей Щеков не признал свою вину, он наказан дисквалификацией до 1 марта 2024 года. Его результаты со всех соревнований с 6 апреля 2012 года до 2 марта 2022 года аннулированы.