Девять российских борцов дисквалифицировали за допинг

Эти доказательства были предоставлены в 2021 и 2022 годах. Выяснили, что наличие запрещенных веществ у спортсменов обнаружили в пробах 2012 года.

Спортсмены признали нарушение антидопинговых правил и их результаты с с 20 ноября 2012 года по 20 ноября 2014 года будут аннулированы.

Агентство отстранило от спорта Дарью Лексину, Елену Вострикову до 1 марта 2023 года. Маргариту Фаткулину, Елену Гетта, Анжелу Катаеву, Елену Куликову, Алевтину Лисицину, Анастасию Щавлинскую до 18 ноября 2023 года.