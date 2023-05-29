Российский дзюдоист может получить золото ЧМ из-за ошибки судей
Россиянин Инал Тасоев может претендовать на получение золотой медали победителя чемпионата мира.
Россиянин Инал Тасоев может претендовать на получение золотой медали победителя чемпионата мира.
13 мая в Дохе в финале чемпионата мира по дзюдо в весе свыше 100 кг Инал Тасоев уступил французу Тедди Ринеру, трехкратному олимпийскому чемпиону. В дополнительное время, которое проводится до первого набранного очка, Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Через несколько секунд победное действие удалось Ринеру, ставшему 12-кратным чемпионом мира. Позднее IJF признала ошибку и принесла извинения Тасоеву.
«Признание допущенной ошибки позволяет рассчитывать на то, что Тасоеву может быть вручена вторая золотая медаль чемпионата мира», — сказал РИА Новости судья высшей международной категории Евгений Рахлин.
Также Рахлин напомнил, что прецедент с вручением второй золотой медали был на чемпионате мира среди юниоров — 2021 в Италии. В весовой категории свыше 78 кг у женщин в финале встретились дзюдоистки из Нидерландов и Франции. Судьи тогда допустили ошибку в пользу француженки, но после ее признания нидерландке тоже вручили золотую медаль.