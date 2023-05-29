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16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский дзюдоист может получить золото ЧМ из-за ошибки судей

Россиянин Инал Тасоев может претендовать на получение золотой медали победителя чемпионата мира.

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Источник: РИА "Новости"

13 мая в Дохе в финале чемпионата мира по дзюдо в весе свыше 100 кг Инал Тасоев уступил французу Тедди Ринеру, трехкратному олимпийскому чемпиону. В дополнительное время, которое проводится до первого набранного очка, Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Через несколько секунд победное действие удалось Ринеру, ставшему 12-кратным чемпионом мира. Позднее IJF признала ошибку и принесла извинения Тасоеву.

«Признание допущенной ошибки позволяет рассчитывать на то, что Тасоеву может быть вручена вторая золотая медаль чемпионата мира», — сказал РИА Новости судья высшей международной категории Евгений Рахлин.

Также Рахлин напомнил, что прецедент с вручением второй золотой медали был на чемпионате мира среди юниоров — 2021 в Италии. В весовой категории свыше 78 кг у женщин в финале встретились дзюдоистки из Нидерландов и Франции. Судьи тогда допустили ошибку в пользу француженки, но после ее признания нидерландке тоже вручили золотую медаль.

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