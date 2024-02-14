Украинец отказался от совместного фото с россиянином на ЧЕ по борьбе

Грушин стал обладателем серебряной медали в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг. В финальном поединке 25-летний украинец уступил Мураду Мамедову из Азербайджана. Бронзовыми призерами стали россиянин Анвар Аллахьяров и представитель Болгарии Эдмонд Назарян.

Это уже не первый подобный эпизод на чемпионате Европы в Бухаресте. Днем ранее олимпийский чемпион из Украины Жан Беленюк, выигравший бронзу в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, отказался от совместной фотографии с белорусом Кириллом Маскевичем и уроженцем Санкт-Петербурга Александром Комаровым, который с этого года выступает под флагом Сербии.