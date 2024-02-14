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15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинец отказался от совместного фото с россиянином на ЧЕ по борьбе

Украинский борец Александр Грушин отказался от совместного фото с представителем России Анваром Аллахьяровым во время церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе.

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Грушин стал обладателем серебряной медали в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг. В финальном поединке 25-летний украинец уступил Мураду Мамедову из Азербайджана. Бронзовыми призерами стали россиянин Анвар Аллахьяров и представитель Болгарии Эдмонд Назарян.

На церемонии награждения Грушин отказался принимать участие в общем фото призеров и демонстративно отдалился от пьедестала.

Это уже не первый подобный эпизод на чемпионате Европы в Бухаресте. Днем ранее олимпийский чемпион из Украины Жан Беленюк, выигравший бронзу в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, отказался от совместной фотографии с белорусом Кириллом Маскевичем и уроженцем Санкт-Петербурга Александром Комаровым, который с этого года выступает под флагом Сербии.

Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате Европы по борьбе в нейтральном статусе. Соревнования в Бухаресте завершатся 18 февраля.

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