Украинец отказался от совместного фото с россиянином на ЧЕ по борьбе
Украинский борец Александр Грушин отказался от совместного фото с представителем России Анваром Аллахьяровым во время церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе.
Украинский борец Александр Грушин отказался от совместного фото с представителем России Анваром Аллахьяровым во время церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе.
Грушин стал обладателем серебряной медали в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг. В финальном поединке 25-летний украинец уступил Мураду Мамедову из Азербайджана. Бронзовыми призерами стали россиянин Анвар Аллахьяров и представитель Болгарии Эдмонд Назарян.
На церемонии награждения Грушин отказался принимать участие в общем фото призеров и демонстративно отдалился от пьедестала.
Это уже не первый подобный эпизод на чемпионате Европы в Бухаресте. Днем ранее олимпийский чемпион из Украины Жан Беленюк, выигравший бронзу в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, отказался от совместной фотографии с белорусом Кириллом Маскевичем и уроженцем Санкт-Петербурга Александром Комаровым, который с этого года выступает под флагом Сербии.
Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате Европы по борьбе в нейтральном статусе. Соревнования в Бухаресте завершатся 18 февраля.