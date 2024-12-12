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В Югру едут сильнейшие борцы мира

В Ханты-Мансийском автономном округе состоится 19-й международный турнир по вольной борьбе на Кубок Владимира Семенова.

Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях, которые пройдут в поселении Пойковский Нефтеюганского района с 13 по 15 декабря, примут участие спортсмены из 19 стран и 20 регионов России, включая новые территории — Луганскую Народную Республику и Запорожскую область.

На турнире впервые выступят сильнейшие кубинские борцы вольного стиля. Гостями соревнований станут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и известные борцы международного уровня.

«Мы стремимся к максимально широкому представительству участников. Спорт преодолевает границы международной напряженности и побеждает санкции», — приводит слова вице-президента Федерации спортивной борьбы России Владимира Семенова официальный сайт нацпроекта «Демография».

Всего спортсмены разыграют 10 комплектов наград. Также в рамках турнира традиционно пройдут мастер-классы известных спортсменов для юных борцов.

Накануне в центре единоборства Нефтеюганска спортсмены из Кубы и Киргизии провели открытую тренировку, на которой присутствовали местные воспитанники секции по вольной борьбе.