В Югру едут сильнейшие борцы мира

В соревнованиях, которые пройдут в поселении Пойковский Нефтеюганского района с 13 по 15 декабря, примут участие спортсмены из 19 стран и 20 регионов России, включая новые территории — Луганскую Народную Республику и Запорожскую область.
На турнире впервые выступят сильнейшие кубинские борцы вольного стиля. Гостями соревнований станут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и известные борцы международного уровня.
«Мы стремимся к максимально широкому представительству участников. Спорт преодолевает границы международной напряженности и побеждает санкции», — приводит слова вице-президента Федерации спортивной борьбы России Владимира Семенова официальный сайт нацпроекта «Демография».
Всего спортсмены разыграют 10 комплектов наград. Также в рамках турнира традиционно пройдут мастер-классы известных спортсменов для юных борцов.
Накануне в центре единоборства Нефтеюганска спортсмены из Кубы и Киргизии провели открытую тренировку, на которой присутствовали местные воспитанники секции по вольной борьбе.