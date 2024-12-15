XIX Международный турнир по вольной борьбе на Кубок В. Н. Семенова собрал борцов из 20 стран мира

Международный турнир по вольной борьбе на кубок В. Н. Семенова имеет долгую историю. Он одним из первых среди региональных турниров был официально включён в календарь Международной борцовской федерации Объединённого мира борьбы (UWW) и стал самым северным турниром в календаре UWW. Через борцовский форум прошли сотни перспективных спортсменов, которые стали чемпионами, заслужили мировое признание. На коврах состязались олимпийский чемпион Сослан Рамонов, серебряный призер Олимпийских игр Сослан Тигиев, чемпионы и призеры первенств мира, Европы и России. В своё время на турнире выступали подающие надежды талантливые спортсмены Заурбек Сидаков и Артур Найфонов, впоследствии завоевавшие олимпийское золото и бронзу на Играх в Токио.