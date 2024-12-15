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XIX Международный турнир по вольной борьбе на Кубок В. Н. Семенова собрал борцов из 20 стран мира

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа торжественно завершился XIX Международный турнир по вольной борьбе на Кубок В. Н. Семенова.

Источник: РИА "Новости"

Соревнования проходили в городском поселении Пойковский с 13 по 15 декабря. В них приняли участие спортсмены из 20 стран мира — Греции, Сербии, Венгрии, Туниса, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Румынии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Молдавии, Монголии, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и 20 регионов России, включая новые территории — Луганскую Народную Республику и Запорожскую область.

С этого года состязания являются отбором на ещё одни престижные старты — XXXVI Международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина», которые пройдут в январе 2025 года в Красноярске.

Всего на турнире в Пойковском были разыграны 10 комплектов наград. По итогам соревнований победителями стали:

  • Муса Мехтиханов (Республика Дагестан, 57 кг);
  • Ахмед Зубайров (Пермский край, 61 кг);
  • Дзамбулат Кизинов (ХМАО-Югра, 65 кг);
  • Магомед-Эми Эльтемиров (Чеченская Республика, 70кг);
  • Имам Ганишов (Республика Дагестан, 74кг);
  • Халид Яхъиев (Чеченская Республика, 79 кг);
  • Ада Багомедов (Республика Дагестан, 86 кг);
  • Азамат Закуев (Республика Крым, 92 кг);
  • Килаб Мусаев (Чеченская Республика, 97кг);
  • Остап Пасенок (Кемеровская область, 125 кг).

Обращаясь к участникам, основатель турнира, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Владимир Семенов отметил:

«Почти два десятилетия мы последовательно продвигаем в жизнь идеалы спорта — справедливость, уважение к сопернику, здоровую конкуренцию. Сегодня спорт — это целая система ценностей, неотъемлемая часть которой — привлечение к здоровому образу жизни подрастающего поколения. Уверен, что наш турнир послужит воплощению этой важной миссии, объединит борцов из разных регионов и стран идеей честного спорта и межнациональной дружбы».

Международный турнир по вольной борьбе на кубок В. Н. Семенова имеет долгую историю. Он одним из первых среди региональных турниров был официально включён в календарь Международной борцовской федерации Объединённого мира борьбы (UWW) и стал самым северным турниром в календаре UWW. Через борцовский форум прошли сотни перспективных спортсменов, которые стали чемпионами, заслужили мировое признание. На коврах состязались олимпийский чемпион Сослан Рамонов, серебряный призер Олимпийских игр Сослан Тигиев, чемпионы и призеры первенств мира, Европы и России. В своё время на турнире выступали подающие надежды талантливые спортсмены Заурбек Сидаков и Артур Найфонов, впоследствии завоевавшие олимпийское золото и бронзу на Играх в Токио.