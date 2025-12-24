Ричмонд
От разгрузки баржи до пояса UFC: путь Петра Яна без прикрас

В карьере Петра Яна было все: быстрый взлет, дисквалификация, серия поражений и почти полное забвение. Именно поэтому его возвращение — одна из самых интересных историй в UFC.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Петр Ян, который дошел от разгрузки баржи до пояса UFC
Петр Ян получил чемпионский пояс UFC, но после этого выпал из титульной гонки.Источник: Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

Карьера в ММА редко развивается по прямой, но путь Петра Яна оказался особенно жестким. После чемпионского пояса UFC он столкнулся с тем, что для бойца считается худшим сценарием: дисквалификация, спорные поражения и выпадение из титульной гонки. В такие моменты спортсмен либо исчезает с радаров, либо меняется и возвращается другим. История Яна — как раз про второй вариант: про паузу, работу над ошибками и попытку заново доказать, что его место — среди лучших.

От Красноярского края до работы в ночном клубе: начало пути

Петр Ян, который начал спортивную карьеру одновременно с работой в ночном клубе
Петр ЯнИсточник: Соцсети

Петр Ян родился 11 февраля 1993 года в деревне в Красноярском крае. Его фамилия досталась от деда — китайца по национальности. Вместе с родителями и семью братьями и сестрами он переехал в заполярную Дудинку. Спортивный путь будущей звезды UFC начинался с увлечения тхэквондо и мини-футболом:

  • 12 лет — первые шаги в боксе. Петр последовал за старшим братом в боксерский зал.
  • 14 лет — первая работа. Он зарабатывал, разгружая баржи на Енисее.
  • 15 лет — переезд в Омск. По совету тренера он переехал учиться и тренироваться под руководством мастера спорта СССР Юрия Демченко. Чтобы сводить концы с концами, работал охранником в ночном клубе.

Несмотря на успехи в боксе и звание мастера спорта, Ян понимал, что в этом виде спорта его ждут ограниченные перспективы. Его внимание привлекли смешанные единоборства.

Молниеносный взлет до пояса UFC

Петр Ян, который быстро дошел до пояса UFC
Петр ЯнИсточник: Соцсети

Дебют в ММА Петр провел в конце 2014 года. За победу нокаутом он получил 20 тысяч рублей, которые сразу потратил на оплату съемной квартиры. Уже в начале 2015 года он начал выступать в промоушене ACB (ныне ACA) и стремительно прогрессировал.

Свой первый серьезный урок он получил в марте 2016 года, проиграв в бою за титул чемпиона ACB Магомеду Магомедову раздельным решением судей. Этот бой, признанный одним из лучших в году, многому научил Яна. Год спустя, в апреле 2017-го, он взял реванш у Магомедова и стал чемпионом ACB. После этого пути российского промоушена и амбициозного бойца разошлись.

В январе 2018 года Петр Ян подписал контракт с UFC — самой престижной лигой в мире смешанных единоборств. Его дебют стал началом невероятной серии. За 350 дней он провел 5 победных поединков в октагоне. Он установил рекорд дивизиона, став самым быстрым бойцом легчайшего веса, одержавшим пять побед в UFC — менее чем за год.

В декабре 2019 года Ян нокаутировал легенду MMA Юрайю Фейбера ударом ногой в голову и заслужил титульный шанс. Эпидемия и неожиданное завершение карьеры действующего чемпиона Генри Сехудо ускорили события.

12 июля 2020 года на UFC 251 Петр Ян встретился с другим легендарным бойцом, бывшим чемпионом Жозе Алдо. Пять раундов полного доминирования завершились техническим нокаутом в пятом раунде. Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе и третьим российским чемпионом в истории организации.

Этот бой стал историческим: Ян установил рекорд по разнице значимых ударов в титульных боях своего дивизиона (+111) и совершил самый поздний финиш в его истории (нокаут на 23:24).

Падение и возрождение: цена чемпионской воли

Петр Ян, который после череды побед несколько раз проиграл, но смог вернуться
Петр ЯнИсточник: Соцсети

Обладание поясом оказалось недолгим. В первой защите против Алджамейна Стерлинга в марте 2021 года Ян, доминируя в бою, нанес в четвертом раунде запрещенный удар коленом. Стерлинг не смог продолжить поединок, и россиянин потерял титул из-за дисквалификации.

Последовали два тяжелых и спорных поражения от Стерлинга (раздельным решением) и Шона О’Мэлли (также раздельным решением). В марте 2023 года Петр Ян проиграл в третий раз подряд — на этот раз Мерабу Двалишвили. Казалось, его звезда закатилась. Позже выяснилось, что в тот бой Ян вышел с серьезными травмами, которые не позволяли ему бить в полную силу.

Но «Беспощадный» не сдался. Он ушел в тень, вылечил травмы и начал тяжелый путь назад. Его камбэк начался с уверенной победы над Соном Ядонгом в марте 2024 года. Затем последовали победы над Дейвесоном Фигередо и Маркусом МакГи. Дорога к реваншу была открыта.

6 декабря 2025 года в главном бою вечера UFC 323 состоялся долгожданный реванш с Мерабом Двалишвили. Проявив невероятную выдержку и мастерство, Петр Ян победил единогласным решением судей и во второй раз в карьере завоевал пояс чемпиона UFC. Он стал первым российским бойцом, который смог вернуть себе титул UFC спустя годы после его потери.

Актуальные новости: кто следующий?

Петр Ян, который продолжает свою спортивную карьеру
Петр ЯнИсточник: Соцсети

Сразу после триумфального возвращения у нового старого чемпиона появился первый претендент. Грузино-испанский боец Александр Топурия (старший брат чемпиона в легком весе Илии Топурии), имеющий в активе две победы в UFC, открыто вызвал Петра на бой.

«Если не брать в расчет Мераба, то меня интересует только чемпион… Сейчас чемпион — Петр Ян, и поэтому мой интерес направлен на него», — заявил Топурия.

Теперь Петру Яну предстоит новая глава — первая защита титула во втором своем чемпионском статусе. Учитывая его характер и пройденный путь, можно не сомневаться, что он встретит этот вызов с присущей ему «беспощадной» готовностью. Его история доказывает: настоящее величие определяется не отсутствием падений, а силой, чтобы каждый раз подниматься и побеждать снова.

