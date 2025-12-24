От разгрузки баржи до пояса UFC: путь Петра Яна без прикрас

Карьера в ММА редко развивается по прямой, но путь Петра Яна оказался особенно жестким. После чемпионского пояса UFC он столкнулся с тем, что для бойца считается худшим сценарием: дисквалификация, спорные поражения и выпадение из титульной гонки. В такие моменты спортсмен либо исчезает с радаров, либо меняется и возвращается другим. История Яна — как раз про второй вариант: про паузу, работу над ошибками и попытку заново доказать, что его место — среди лучших.