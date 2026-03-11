Ричмонд
Российский борец победил благодаря невероятному броску: видео

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев в полуфинале молодежного чемпионата Европы исполнил прием «летучая белка».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В четвертьфинальной схватке соперником Бозигита Исламгереева был уроженец Чеченской Республики Рахим Магамадов, представляющий Францию. За семь секунд до окончания поединка Исламгереев уступал двукратному чемпиону мира среди юниоров со счетом 5:8.

В решающий момент россиянин перепрыгнул соперника, обхватил его сзади, перевернул и выполнил бросок, который принес ему победу со счетом 10:8.

В полуфинале Исламгереев победил Васифа Худиева из Азербайджана. В финальной схватке, которая пройдет в среду, 11 марта, соперником россиянина станет Ахмет Яган из Турции.

Молодежный чемпионат Европы по борьбе проходит в сербском Зренянине с 9 по 15 марта.