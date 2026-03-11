Российский борец победил благодаря невероятному броску: видео

В четвертьфинальной схватке соперником Бозигита Исламгереева был уроженец Чеченской Республики Рахим Магамадов, представляющий Францию. За семь секунд до окончания поединка Исламгереев уступал двукратному чемпиону мира среди юниоров со счетом 5:8.