В 1960 году сестры поехали на свои первые Олимпийские Игры в Риме, откуда они вернулись олимпийскими чемпионками. Тамаре не было равных в толкании ядра, Ирине — в беге на 80 метров с барьерами. Публика и судьи были ошеломлены невиданной мощью сестер. К своей следующей Олимпиаде сестры владели мировыми рекордами в своих коронных дисциплинах. В Токио в 1964 году Тамара завоевала второе золото в толкании ядра и добавила к ней золото в метании диска. Ирина вошла в пятерку сильнейших в толкании ядра, а также добилась успеха в пятиборье с феноменально высоким результатом — 5246 очков. Этот результат не превзойден до сих пор.