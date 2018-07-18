В Перу новорожденного назвали в честь капитана сборной Хорватии Луки Модрича

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Как сообщает портал Nacional, малыш родился в городе Хаэн региона Кахамарка 12 июля. Днем ранее команда Хорватии обыграла англичан и вышла в финал чемпионата мира, который проходил в России.

Хорваты в финале мирового первенства проиграли команде Франции со счетом 2:4, а Модрич был признан лучшим игроком турнира.

В целом перуанцы любят называть новорожденных детей именами знаменитых спортсменов. Так, согласно данным органов гражданской регистрации этой страны, там проживают 870 Криштиану Роналду, 232 Лионеля Месси, 23 Антуана Гризманна, четыре Тони Крооса и три Неймара.