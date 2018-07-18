Далич: Возглавлять сборную Хорватии важнее, чем Бразилию или «Барселону»

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Под руководством Далича хорваты завоевали серебряные медали чемпионата мира — 2018, уступив в финале сборной Франции (2:4).