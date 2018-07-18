Далич: Возглавлять сборную Хорватии важнее, чем Бразилию или «Барселону»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уверен, что его нынешняя должность является лучшей в мире.
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Под руководством Далича хорваты завоевали серебряные медали чемпионата мира — 2018, уступив в финале сборной Франции (2:4).
«Я могу возглавить сборную Бразилии или “Барселону”, но пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется самой важной и любимой работой. Я до сих пор огорчён, поскольку мы должны были выиграть Кубок мира у сборной Франции. Но если бы мне перед чемпионатом мира
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