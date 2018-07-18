Французский болельщик лишился часов после объятий незнакомца во время финала ЧМ

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«Вечером в воскресенье в полицию поступило заявление от гражданина Франции 1977 года рождения о краже у него дорогостоящих часов марки «Hublot», — цитирует «Интерфакс» осведомлённый источник.

По его словам, заявитель рассказал, что во время финального матча турнира, после одного из голов, который забили французские футболисты, к нему подошёл незнакомый мужчина и обнял его, «крепко обхватив руки». Позднее потерпевший обнаружил пропажу часов.