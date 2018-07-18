Французский болельщик лишился часов после объятий незнакомца во время финала ЧМ
Неизвестный похитил у французского болельщика часы стоимостью € 12 тыс., обняв его во время финального матча чемпионата мира — 2018 в «Лужниках».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/49
«Вечером в воскресенье в полицию поступило заявление от гражданина Франции 1977 года рождения о краже у него дорогостоящих часов марки «Hublot», — цитирует «Интерфакс» осведомлённый источник.
По его словам, заявитель рассказал, что во время финального матча турнира, после одного из голов, который забили французские футболисты, к нему подошёл незнакомый мужчина и обнял его, «крепко обхватив руки». Позднее потерпевший обнаружил пропажу часов.
© Ньюстюб
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|15 Июля, 18:00
|Зрители 78011
|Финал
|Стадион Лужники (Москва)
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Златко Далич
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Нестор Питана (Аргентина)
|Боковой судья
|Эрнан Майдана (Аргентина)
|Боковой судья
|Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
|ВАР
|Массимилиано Иррати (Италия)
|Первый ассистент ВАР
|Мауро Вильяно (Аргентина)
|Второй ассистент ВАР
|Карлос Астроса (Чили)
|Третий ассистент ВАР
|Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти