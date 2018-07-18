Россияне называют лучшими игроками ЧМ-2018 Акинфеева и Дзюбу
Лучшими игроками нынешнего чемпионата мира по футболу, прошедшего в России с 14 июня по 15 июля, россияне чаще называют наших футболистов Игоря Акинфеева и Артема Дзюбу, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам ЧМ-2018.
«Лучшими игроками чемпионата мира по футболу-2018, по мнению опрошенных, являются Игорь Акинфеев (19%) и Артем Дзюба (13%). Иностранных игроков россияне называют реже: Лука Модрич — 5%, Килиан Мбаппе — 2%, Криштиану Роналду — 1%», — указано в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Также отмечается, что более 70% россиян следили за трансляциями матчей чемпионата мира по футболу, завершившегося в России в минувшее воскресенье.
«Почти три четверти россиян (72%) следили за трансляциями мундиаля», — говорится в материалах опроса.
Решающий матч Франция — Хорватия, по данным ВЦИОМ, посмотрели 54% россиян.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля.
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