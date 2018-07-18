Модрич — единственный игрок Хорватии, попавший в сборную ЧМ-2018 по версии ESPN
ESPN FC опубликовал в «Твиттере» свою версию символической сборной чемпионата мира — 2018.
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В команды оказались сразу четыре футболиста сборной Франции, одержавшей победу на турнире. При этом в состав попал всего один представитель команды Хорватии, финалиста мундиаля. Также в символической сборной чемпионата мира — 2018 не нашлось места игрокам сборной России.
Символическая сборная ЧМ-2018 по версии ESPN: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер (оба — Англия), Йерри Мина (Колумбия), Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес (оба — Франция), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба, Килиан Мбаппе (оба — Франция), Ромелу Лукаку, Эден Азар (оба — Бельгия).
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