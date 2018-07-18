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В команды оказались сразу четыре футболиста сборной Франции, одержавшей победу на турнире. При этом в состав попал всего один представитель команды Хорватии, финалиста мундиаля. Также в символической сборной чемпионата мира — 2018 не нашлось места игрокам сборной России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ESPN FC's 2018 World Cup Best XI.<br><br>What are your thoughts? <a href="https://t.co/jLYGjjbyup">pic.twitter.com/jLYGjjbyup</a></p>— ESPN FC (@ESPNFC) <a href="https://twitter.com/ESPNFC/status/1019356123000983552?ref_src=twsrc%5Etfw">17 июля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Символическая сборная ЧМ-2018 по версии ESPN: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер (оба — Англия), Йерри Мина (Колумбия), Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес (оба — Франция), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба, Килиан Мбаппе (оба — Франция), Ромелу Лукаку, Эден Азар (оба — Бельгия).