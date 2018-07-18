«Он остановил Месси». Сборная Франции спела песню про Канте

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В песне, которая поется на мотив «Les Champs Elysees» Джо Дассена, звучат такие слова:



О, Нголо Канте, о Нголо Канте,

Он маленького роста, он всем нравится,

Он тот, кто остановил Лео Месси,

Но мы все знаем, что он жульничает в картах,

Нголо Канте!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I think this N’Golo Kanté song is one my favourites ever...<br><br>“Ohh N'Golo Kanté, ohh N'Golo Kanté... He is short, he is nice, he’s the one, who stopped Leo Messi, but we all know he's a cheater (at cards), N'Golo Kanté!" <a href="https://t.co/ttbvaHtIhO">pic.twitter.com/ttbvaHtIhO</a></p>— Joe Crann (@YesWeCrann) <a href="https://twitter.com/YesWeCrann/status/1018923188695322624?ref_src=twsrc%5Etfw">16 июля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>