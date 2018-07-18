«Он остановил Месси». Сборная Франции спела песню про Канте
После победы на ЧМ-2018 во время празднования в Париже игроки и тренер сборной Франции Дидье Дешам исполнили для болельщиков песню про ключевого опорника команды Нголо Канте.
В песне, которая поется на мотив «Les Champs Elysees» Джо Дассена, звучат такие слова:
О, Нголо Канте, о Нголо Канте,
Он маленького роста, он всем нравится,
Он тот, кто остановил Лео Месси,
Но мы все знаем, что он жульничает в картах,
Нголо Канте!
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