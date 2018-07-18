Fan ID распространят на все массовые мероприятия в России
Президент РФ Владимир Путин назвал целесообразным распространение технологии Fan ID (паспорта болельщика) на предстоящие массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия.
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С предложением выступила
Fan ID применялся на чемпионате мира по футболу в 2018 году и годом ранее на Кубке конфедераций. Он позволял обладателю билета пройти на матч.
Минкомсвязи России сообщило, что всего что для посещения матчей чемпионата мира по футболу было заказано 1,83 млн паспортов болельщика. По данным ведомства, больше всего Fan ID заказали граждане России (987 тыс.), Китая (68 тыс.), США (52 тыс.). Популярностью Fan ID пользовался и у болельщиков из Мексики (44 тыс.), Аргентины (37 тыс.), Бразилии (35 тыс.), Великобритании (31 тыс.), Колумбии (31 тыс.), Германии (30 тыс.), Перу (27 тыс.).
Накануне в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий иностранным обладателям паспорта болельщика ЧМ-2018 посещать Россию без визы до 31 декабря 2018 года.
Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции. Она обыграла в финальном матче сборную Хорватии со счетом 4:2.
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