Fan ID распространят на все массовые мероприятия в России

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Цитата Владимир Путин Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать.

С предложением выступила вице-премьер Ольга Голодец. Она отметила, что технология уже «показала свою состоятельность». «Применение такого технологичного принципа очень бы помогло нам принимать гостей, особенно иностранных», — сказала госпожа Голодец.

Fan ID применялся на чемпионате мира по футболу в 2018 году и годом ранее на Кубке конфедераций. Он позволял обладателю билета пройти на матч.

Болельщики с Fan ID пользовались бесплатными поездами до городов, где проходили матчи, а также бесплатно ездили в общественном транспорте в дни игр. Кроме того, иностранцы с Fan ID могли въехать в Россию без визы.

Минкомсвязи России сообщило, что всего что для посещения матчей чемпионата мира по футболу было заказано 1,83 млн паспортов болельщика. По данным ведомства, больше всего Fan ID заказали граждане России (987 тыс.), Китая (68 тыс.), США (52 тыс.). Популярностью Fan ID пользовался и у болельщиков из Мексики (44 тыс.), Аргентины (37 тыс.), Бразилии (35 тыс.), Великобритании (31 тыс.), Колумбии (31 тыс.), Германии (30 тыс.), Перу (27 тыс.).

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий иностранным обладателям паспорта болельщика ЧМ-2018 посещать Россию без визы до 31 декабря 2018 года.

Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции. Она обыграла в финальном матче сборную Хорватии со счетом 4:2.