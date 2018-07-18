Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34145822/
18 июля 2018, 19:16 | Чемпионат.com

Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт

Очень печальная тенденция.

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Возможно, единственная действительно грустная вещь относительно шикарного чемпионата мира в России заключается вот в чём. Мы получили документальное подтверждение: клубный футбол в Европе, а значит и в мире становится игрой больших корпораций. Если раньше лучшие игроки мира распределялись по большому количеству команд, что делало клубное представительство более обширным и одновременно менее централизованным, то теперь на главный турнир четырёхлетия приезжают целыми клубами, а на каждой стадии плей-офф можно увидеть внутриклубные противостояния в матчах разных сборных.

Смотрите сами. В 1998 году, когда Франция последний раз выезжала на Елисейские поля праздновать победу на мундиале, более 10 футболистов на турнир отправили всего два клуба. В 2002 году — три. К 2014 году количество таких клубов возросло до семи, а в России уже девять клубов делегировали в сборные более 10 футболистов; больше всех — «Манчестер Сити» (16). Помимо «Сити» это «Реал», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Эту девятку вы бы и сами вполне могли назвать с закрытыми глазами.

Нет никаких сомнений в том, что на следующем чемпионате мира впервые в истории будет преодолён барьер в 10 клубов, отправивших в сборные более десятка своих игроков — близок к этому «Ливерпуль», почти наверняка наберёт силу «Атлетико». Но ещё страшнее другое. До 2010 года клубы, которые делегировали на один чемпионат мира более 10 футболистов, на следующий мундиаль в этот список 10+ не попадали — таких случаев было всего два. В России же сразу шесть участников бразильского списка подтвердили своё участие.

Что это означает на самом деле? Тот факт, что до конца нулевых в мировом клубном футболе существовала всё ослабевающая, но однако конкуренция: одни клубы становились сильнее, другие — слабее, и кто-то из лучших футболистов мира мог оказаться в клубе, не причисляемом к европейскому топу. Теперь же циркуляция фактически засохла.

Никакого движения игроков нет, у клубов рангом ниже топа нет никаких шансов подобрать топового футболиста, и проводимые УЕФА реформы лишь усугубили положение.

Пытаясь сделать лучше, а по факту лишь кланяясь в ноги большим клубам после очередной угрозы создать свою коммерческую суперлигу, УЕФА сделал разрыв между богатыми и бедными таким, что в него можно поместить небольшую галактику.

В 1998 году чемпионат Японии отправил на турнир больше футболистов, чем чемпионат Франции — сейчас это невозможно представить. В 1998 году разница между делегациями английской Премьер-лиги и Серии А составляла всего четыре игрока, в 2018-м — 66. Даже если предположить, что вся сборная Италии в России была бы собрана из местного чемпионата, разница всё равно получилась бы внушительной. И подобных печальных цифр, свидетельствующих о возросшей централизации мирового футбола, много.

Фактически 9−10 футбольных корпораций прямо сейчас управляют игрой, а все остальные — лишь спальные районы-сателлиты, где остаётся только вздыхать на кухнях о несправедливости власти. Здесь бы порадоваться тому, что хорваты на чемпионате мира восстали против этого корпоративного заговора, но и это не выйдет. Это в 1998 году они могли взять медали, имея в составе 10 игроков из родного чемпионата, спустя 20 лет таких было всего двое.
И бедные хорватские клубы будут становиться ещё беднее. Центры силы поглощают всю власть, деньги и людские ресурсы.

Антон Михашенок
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