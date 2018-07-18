Власти России не пустили на ЧМ более 3 тысяч иностранцев

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34145829/
18 июля 2018, 19:21 | Спорт-Экспресс

Власти России не пустили на ЧМ более 3 тысяч иностранцев

Более чем трем тысячам иностранных болельщиков был запрещен въезд в Россию во время чемпионата мира-2018.

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© РИА "Новости"
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Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на совещании Президента Владимира Путина с членами правительства. Запрет на въезд получили иностранцы, замеченные ранее в правонарушениях на спортивных соревнованиях; информацию о них российские правоохранители получили от Центра международного полицейского сотрудничества.

— Они не были сюда допущены, и это тоже сказалось положительно на безопасном проведении ЧМ, — цитируют «Ведомости» Колокольцева.

Безопасное проведение ЧМ обеспечивали более 100 000 сотрудников органов внутренних дел.

— Полиция действовала вежливо, деликатно, к болельщикам, которые допускали малозначительные правонарушения, применялись меры профилактического характера, — сказал Колокольцев. По его словам, серьезных правонарушений во время ЧМ допущено не было.

© Ньюстюб
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