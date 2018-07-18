Власти России не пустили на ЧМ более 3 тысяч иностранцев

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Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на совещании Президента Владимира Путина с членами правительства. Запрет на въезд получили иностранцы, замеченные ранее в правонарушениях на спортивных соревнованиях; информацию о них российские правоохранители получили от Центра международного полицейского сотрудничества.

— Они не были сюда допущены, и это тоже сказалось положительно на безопасном проведении ЧМ, — цитируют «Ведомости» Колокольцева.

Безопасное проведение ЧМ обеспечивали более 100 000 сотрудников органов внутренних дел.

— Полиция действовала вежливо, деликатно, к болельщикам, которые допускали малозначительные правонарушения, применялись меры профилактического характера, — сказал Колокольцев. По его словам, серьезных правонарушений во время ЧМ допущено не было.