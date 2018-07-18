Левандовский признался, что до сих пор не отошел от неудачи в России

— У меня было несколько бессонных ночей после вылета с чемпионата мира. Я думал о том, почему все пошло не так. Может, я не их тех, кто открыто показывает свои чувства, но они у меня есть. Это сильно ранит. Я еще не переварил все это. У меня были большие амбиции, но реальность оказалась совершенно другой. Мое сердце ранено, — сказал поляк. — Тревожили ли меня трансферные слухи во время турнира? Нет, я не думал об этом. Проходил уже через такие ситуации и научился справляться с ними.

Польша заняла последнее место в группе H на ЧМ-2018, набрав три очка.