Моуринью: Победа на чемпионате мира должна положительно сказаться на игре Погба

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«Выигрыш чемпионата мира положительно сказывается на настроении. Это фантастическое, невероятное чувство! У многих классных игроков нет реальных шансов стать чемпионами мира, т.к. их сборные недостаточно сильны.

Поль, насколько помню, впервые участвовал в чемпионате мира и сразу его выиграл. Это действительно удивительно. У Франции очень молодая команда, не считая Льориса. Думаю, будущее Погба в сборной Франции будет крайне успешным.

Надеюсь, Погба осознает, что привело его к успеху в сборной. Он должен понять, каким был его вклад. Ему нужно осознать, почему он был так хорош. Финал он провёл и вовсе великолепно.

Плохо одно: во время предсезонных сборов я не могу получить всех своих игроков, включая Погба. Зато шанс проявить себя есть у более молодых футболистов, — цитирует Моуринью France 24.