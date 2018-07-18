Моуринью: Победа на чемпионате мира должна положительно сказаться на игре Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает, что полузащитник английского клуба Поль Погба после победы на чемпионате мира в составе сборной Франции сможет играть более значимую роль и в клубе.
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«Выигрыш чемпионата мира положительно сказывается на настроении. Это фантастическое, невероятное чувство! У многих классных игроков нет реальных шансов стать чемпионами мира, т.к. их сборные недостаточно сильны.
Поль, насколько помню, впервые участвовал в чемпионате мира и сразу его выиграл. Это действительно удивительно. У Франции очень молодая команда, не считая Льориса. Думаю, будущее Погба в сборной Франции будет крайне успешным.
Надеюсь, Погба осознает, что привело его к успеху в сборной. Он должен понять, каким был его вклад. Ему нужно осознать, почему он был так хорош. Финал он провёл и вовсе великолепно.
Плохо одно: во время предсезонных сборов я не могу получить всех своих игроков, включая Погба. Зато шанс проявить себя есть у более молодых футболистов, — цитирует Моуринью France 24.
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