Канчельскис назвал лучшего игрока ЧМ-2018
Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о лучшем игроке чемпионата мира по футболу. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
«Я бы, наверное, здесь отметил Кевина де Брейне. Если бы бельгийцы вышли в финал, думаю, он бы стал лучшим игроком турнира и открытием. Игрок он просто замечательный, какие пасы он отдает! Это идеал!
«Золотой мяч» отдали Луке Модричу — понятно, что нельзя было обделить сборную Хорватии и все отдать Франции. Французы и так стали чемпионами мира, они веселятся, — сказал Канчельскис.
Ранее сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Ювентус» предпринял новую попытку приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter