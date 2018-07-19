Канчельскис назвал лучшего игрока ЧМ-2018

«Я бы, наверное, здесь отметил Кевина де Брейне. Если бы бельгийцы вышли в финал, думаю, он бы стал лучшим игроком турнира и открытием. Игрок он просто замечательный, какие пасы он отдает! Это идеал!

«Золотой мяч» отдали Луке Модричу — понятно, что нельзя было обделить сборную Хорватии и все отдать Франции. Французы и так стали чемпионами мира, они веселятся, — сказал Канчельскис.

Ранее сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Ювентус» предпринял новую попытку приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.