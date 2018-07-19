Погба произнес проникновенную речь в раздевалке сборной Франции перед финалом ЧМ

«Мы все знаем, где мы находимся. Мы все знаем, чего хотим. Мы знаем, какой путь прошли. Я вижу это в наших сердцах, глазах, мы сосредоточенны. Я, наверное, повторяюсь, но мы находимся в 90 минутах от удивительной истории. Одна игра. Не знаю, сколько матчей в нашей карьере мы провели. Но здесь — это одна игра, и она всё изменит. Это изменит историю.

Есть две команды и один кубок. Для них это тоже важно. Сегодня мы не позволим сопернику забрать то, что принадлежит нам. Мы должны смотреть друг на друга и не позволить сопернику выиграть. Сегодня мы должны остаться в памяти каждого француза, который смотрит на нас. В памяти их детей, внуков и правнуков. У нас есть 90 минут, чтобы войти в историю. Навсегда, парни, навсегда.

Хочу, чтобы мы вышли на поле как воины, лидеры. И после матча я хочу видеть слёзы радости, не слёзы печали. Чтобы каждый обнимал друг друга и целовал. Ладно?" — цитирует Погба Goal.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Paul Pogba’s pre-World Cup final motivational speech. What a leader <a href="https://t.co/II4Uy2f8Nu">pic.twitter.com/II4Uy2f8Nu</a></p>— Futhead (@Futhead) <a href="https://twitter.com/Futhead/status/1019383690412134400?ref_src=twsrc%5Etfw">18 июля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>