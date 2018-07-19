Погба произнес проникновенную речь в раздевалке сборной Франции перед финалом ЧМ
В Интернете появилось видео проникновенной речи полузащитника сборной Франции Поля Погба перед финальным матчем ЧМ-2018 с Хорватией (4:2).
«Мы все знаем, где мы находимся. Мы все знаем, чего хотим. Мы знаем, какой путь прошли. Я вижу это в наших сердцах, глазах, мы сосредоточенны. Я, наверное, повторяюсь, но мы находимся в 90 минутах от удивительной истории. Одна игра. Не знаю, сколько матчей в нашей карьере мы провели. Но здесь — это одна игра, и она всё изменит. Это изменит историю.
Есть две команды и один кубок. Для них это тоже важно. Сегодня мы не позволим сопернику забрать то, что принадлежит нам. Мы должны смотреть друг на друга и не позволить сопернику выиграть. Сегодня мы должны остаться в памяти каждого француза, который смотрит на нас. В памяти их детей, внуков и правнуков. У нас есть 90 минут, чтобы войти в историю. Навсегда, парни, навсегда.
Хочу, чтобы мы вышли на поле как воины, лидеры. И после матча я хочу видеть слёзы радости, не слёзы печали. Чтобы каждый обнимал друг друга и целовал. Ладно?" — цитирует Погба Goal.
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