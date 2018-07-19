Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34147474/
19 июля 2018, 0:19 | Газета.Ру

Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории

Чемпионат мира по футболу закончился победой сборной Франции, но на самом деле победили в нем жители России, получившие в свое распоряжение уникальное событие длиною в месяц. «Газета.Ru» рассказывает, почему футбольный мундиаль важнее Олимпиады, и напоминает о необходимости правильных выводов из пережитого.

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Мундиаль для людей

Чемпионат мира по футболу стал, безусловно, самым ярким событием лета в мире. Чего уж говорить о России, которая впервые принимала соревнование такого масштаба.

Здесь, конечно, можно спорить, потому что у нас часто случаются крупные чемпионаты по разным видам спорта, а четыре года назад в Сочи проходили зимние Олимпийские игры — казалось бы, масштабнее в спорте события не существует.

И все же футбольному мундиалю проигрывает и Олимпиада. Как ни крути, а то было мероприятие, прошедшее исключительно в сочинской агломерации и в течение двух недель, а не на протяжении полноценного месяца, как ЧМ-2018.

Мундиаль проходил в одиннадцати городах, дав почувствовать себя причастными к празднику значительно большему числу россиян, нежели ОИ-2014. Но дело не только в этом.

Атмосферы Олимпиады и чемпионата мира по футболу отличаются. Игры в Сочи были проведены на отличном уровне, но там речь шла о достаточно строго регламентированном, можно сказать системном турнире.

Международная федерация футбола (ФИФА), конечно, тоже проводит свой главный турнир структурированно и четко, но суть немного иная.

Олимпийские игры — праздник в первую очередь для спортсменов. Они живут в Олимпийской деревне и наслаждаются атмосферой, а болельщики ходят на соревнования и переживают за результат.

Футбольный мундиаль — это как раз мероприятие именно для зрителей. Может быть, ФИФА и не ставила перед собой такой цели как первоочередной, но у нее получилось сделать фантастический турнир для простых людей.

Месяц позитива

То, за чем раньше мы могли наблюдать в основном со стороны — через телеэкраны, новостные порталы и различные «живые журналы», — пришло к нам в гости.

Это был воистину потрясающий месяц. Месяц когда болельщики со всех уголков мира, представляющие такие разные культуры, заполнили российские города и подарили невероятно позитивную атмосферу.

Атмосферу, на которую с удовольствием ответили люди России, и в итоге мы почти не получили эксцессов, зато наслаждались происходящим, глотая его, словно воздух после пары проведенных под водой минут.

Русский человек в глазах иностранца — не всегда пьяный с балалайкой и медведем на поводке. Чаще это просто хмурый, замученный жизнью, вечно спешащий, сам не зная зачем, субъект. К такому опасно, ну или просто страшно, лишний раз обратиться.

Нам действительно очень не хватает положительных эмоций в обычной жизни, и потому происходившее с середины июня по середину июля особенно ценно.

В этом не было притворства и фальши. Мы просто выходили на улицу, видели там сумасшедших латиноамериканцев, расслабленных европейцев или заводных африканцев и улыбались вместе с ними.

Праздник от сборной

На Олимпийских играх мы обычно болеем за Россию и против остального мира. Ревностно изучаем медальный зачет, радуясь каждой нашей награде и злобно поглядывая на призы, скажем, американцев.

В футболе мы изначально ничего хорошего от своей сборной не ждали и готовились просто наслаждаться процессом. Недаром же перед турниром гуляла старая хохма:

— За кого ты будешь болеть на чемпионате мира?
— За Россию.
— А потом?

Но наша сборная стала на мундиале олицетворением всей страны. До турнира поводов для оптимизма Станислав Черчесов и его подопечные практически не давали, а на самом чемпионате мира подарили сказку.

ЧМ-2018 в любом случае стал бы атмосферным и замечательным, но удачное выступление национальной команды России сделало его для нас еще лучше и интереснее, придало всему осмысленности и завершенности.

Мы зажигали вместе с этой командой. Стояли стеной с Сергеем Игнашевичем, снимали воздух с Ильей Кутеповым, неутомимо бороздили фланг с Марио Фернандесом, работали на износ с Романом Зобниным и не забывали творить вместе с Александром Головиным, засаживали красивые голы в Денисом Черышевым и горели за всех вместе с Артемом Дзюбой.

Мы отдавали честь вместе с Черчесовым и наконец были едины. За все это футболистам, их тренерам и всем причастным к сборной России просто необходимо сказать спасибо.

Похмелье

И вот все закончилось. Отгремели футбольные баталии. Ликующий Эммануэль Макрон, грустный Лука Модрич, расчувствовавшееся и закатившее истерику московское небо, дэб в раздевалке сборной Франции в блестках и под брызги шампанского…

Бесконечные перуанцы, заполонившие всю Россию, чистюли японцы, сенегальцы с барабанами, не такие чопорные, не стереотипно пьяные и совсем не хамоватые британцы…

Атмосфера праздника, забитая Никольская, фестивальные Воробьевы горы, фан-зона в не принимавшем матчей Краснодаре, да даже эта волгоградская мошка проклятая… Куда все делось?

Чемпионат мира был, шумел, гремел, прошел и весь вышел. Остались лишь постепенно утихающие эмоции да новости о размытых подъездах-подходах к стадионам и невозможности российских команд найти деньги на аренду арен чемпионата мира…

Или же все не совсем так? Чемпионат мира по футболу — это не средство решения проблем страны. Но возможность увидеть правильный путь.

За этот месяц мир взглянул на Россию иначе, наконец посмотрел на нее не только пристально, но и по-настоящему внимательно и удивился.

Но ведь и мы, обычно такие обособленные и насупленные, тоже смотрели на мир. На тот мир, что был в этот месяц пестрой лоскутной частичкой России, непривычной, но как выяснилось, совсем не инородной.

Чемпионат мира по футболу — это история про то, что еще не все потеряно, что мир действительно спасут красота и любовь. Только нужно уметь усваивать уроки.

ЧМ-2018 не зря окрестили лучшим в истории многие официальные и не очень лица, включая президента ФИФА Джанни Инфантино. Вполне возможно, то футбольный мундиаль этого года — вообще лучшее, что случилось в истории России после развала Союза.
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