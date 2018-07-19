Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории

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Мундиаль для людей

Чемпионат мира по футболу стал, безусловно, самым ярким событием лета в мире. Чего уж говорить о России, которая впервые принимала соревнование такого масштаба.

Здесь, конечно, можно спорить, потому что у нас часто случаются крупные чемпионаты по разным видам спорта, а четыре года назад в Сочи проходили зимние Олимпийские игры — казалось бы, масштабнее в спорте события не существует.

И все же футбольному мундиалю проигрывает и Олимпиада. Как ни крути, а то было мероприятие, прошедшее исключительно в сочинской агломерации и в течение двух недель, а не на протяжении полноценного месяца, как ЧМ-2018.

Мундиаль проходил в одиннадцати городах, дав почувствовать себя причастными к празднику значительно большему числу россиян, нежели ОИ-2014. Но дело не только в этом.

Атмосферы Олимпиады и чемпионата мира по футболу отличаются. Игры в Сочи были проведены на отличном уровне, но там речь шла о достаточно строго регламентированном, можно сказать системном турнире.

Международная федерация футбола (ФИФА), конечно, тоже проводит свой главный турнир структурированно и четко, но суть немного иная.

Олимпийские игры — праздник в первую очередь для спортсменов. Они живут в Олимпийской деревне и наслаждаются атмосферой, а болельщики ходят на соревнования и переживают за результат.

Футбольный мундиаль — это как раз мероприятие именно для зрителей. Может быть, ФИФА и не ставила перед собой такой цели как первоочередной, но у нее получилось сделать фантастический турнир для простых людей.

Месяц позитива

То, за чем раньше мы могли наблюдать в основном со стороны — через телеэкраны, новостные порталы и различные «живые журналы», — пришло к нам в гости.

Это был воистину потрясающий месяц. Месяц когда болельщики со всех уголков мира, представляющие такие разные культуры, заполнили российские города и подарили невероятно позитивную атмосферу.

Атмосферу, на которую с удовольствием ответили люди России, и в итоге мы почти не получили эксцессов, зато наслаждались происходящим, глотая его, словно воздух после пары проведенных под водой минут.

Русский человек в глазах иностранца — не всегда пьяный с балалайкой и медведем на поводке. Чаще это просто хмурый, замученный жизнью, вечно спешащий, сам не зная зачем, субъект. К такому опасно, ну или просто страшно, лишний раз обратиться.

Нам действительно очень не хватает положительных эмоций в обычной жизни, и потому происходившее с середины июня по середину июля особенно ценно.

В этом не было притворства и фальши. Мы просто выходили на улицу, видели там сумасшедших латиноамериканцев, расслабленных европейцев или заводных африканцев и улыбались вместе с ними.

Праздник от сборной

На Олимпийских играх мы обычно болеем за Россию и против остального мира. Ревностно изучаем медальный зачет, радуясь каждой нашей награде и злобно поглядывая на призы, скажем, американцев.

В футболе мы изначально ничего хорошего от своей сборной не ждали и готовились просто наслаждаться процессом. Недаром же перед турниром гуляла старая хохма:

— За кого ты будешь болеть на чемпионате мира?

— За Россию.

— А потом?

Но наша сборная стала на мундиале олицетворением всей страны. До турнира поводов для оптимизма Станислав Черчесов и его подопечные практически не давали, а на самом чемпионате мира подарили сказку.

ЧМ-2018 в любом случае стал бы атмосферным и замечательным, но удачное выступление национальной команды России сделало его для нас еще лучше и интереснее, придало всему осмысленности и завершенности.

Мы зажигали вместе с этой командой. Стояли стеной с Сергеем Игнашевичем, снимали воздух с Ильей Кутеповым, неутомимо бороздили фланг с Марио Фернандесом, работали на износ с Романом Зобниным и не забывали творить вместе с Александром Головиным, засаживали красивые голы в Денисом Черышевым и горели за всех вместе с Артемом Дзюбой.

Мы отдавали честь вместе с Черчесовым и наконец были едины. За все это футболистам, их тренерам и всем причастным к сборной России просто необходимо сказать спасибо.

Похмелье

И вот все закончилось. Отгремели футбольные баталии. Ликующий Эммануэль Макрон, грустный Лука Модрич, расчувствовавшееся и закатившее истерику московское небо, дэб в раздевалке сборной Франции в блестках и под брызги шампанского…

Бесконечные перуанцы, заполонившие всю Россию, чистюли японцы, сенегальцы с барабанами, не такие чопорные, не стереотипно пьяные и совсем не хамоватые британцы…

Атмосфера праздника, забитая Никольская, фестивальные Воробьевы горы, фан-зона в не принимавшем матчей Краснодаре, да даже эта волгоградская мошка проклятая… Куда все делось?

Чемпионат мира был, шумел, гремел, прошел и весь вышел. Остались лишь постепенно утихающие эмоции да новости о размытых подъездах-подходах к стадионам и невозможности российских команд найти деньги на аренду арен чемпионата мира…

Или же все не совсем так? Чемпионат мира по футболу — это не средство решения проблем страны. Но возможность увидеть правильный путь.

За этот месяц мир взглянул на Россию иначе, наконец посмотрел на нее не только пристально, но и по-настоящему внимательно и удивился.

Но ведь и мы, обычно такие обособленные и насупленные, тоже смотрели на мир. На тот мир, что был в этот месяц пестрой лоскутной частичкой России, непривычной, но как выяснилось, совсем не инородной.

Чемпионат мира по футболу — это история про то, что еще не все потеряно, что мир действительно спасут красота и любовь. Только нужно уметь усваивать уроки.

ЧМ-2018 не зря окрестили лучшим в истории многие официальные и не очень лица, включая президента ФИФА Джанни Инфантино. Вполне возможно, то футбольный мундиаль этого года — вообще лучшее, что случилось в истории России после развала Союза.