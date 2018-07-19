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Французский телеканал TF1 выпустил двухчасовой документальный фильм Les Bleus 2018, au coeur de l'épopée russe («Ле блюз"-2018, в сердце русской эпопеи») о том, как сборная Франции шла к победе на чемпионате мира. Съемочную бригаду запускали в раздевалку команды до, в перерывах и после матчей. Получилось очень интересно.

ПОГБА

Если в сборной России игроков на матчи настраивал Артем Дзюба, то в сборной Франции — Поль Погба. Особенно пламенную речь он выдал перед встречей 1/8 финала с Аргентиной (4:3).

— Мы их уничтожим. Месси, не Месси, мне плевать! Мы приехали, чтобы выиграть этот чертов чемпионат мира! — восклицал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Но самый сок — все-таки финал с Хорватией. Погба не кричал. Но был очень убедителен.

— Мы знаем, кто мы, — обратился хавбек к партнерам. — Знаем, чего хотим. Знаем, через что прошли. Я вижу это в сердцах, в глазах. Парни, не забывайте, мы всего в 90 минутах от великолепного события.

— Один матч, — продолжил Погба. — Не знаю, сколько мы уже сыграли за свою карьеру, но этот один матч поменяет все. Поменяет историю. Две команды, один кубок. У них то же самое, они тоже этого хотят.

— Мы уже проигрывали в финале, — напомнил полузащитник «МЮ». — Это все еще у нас здесь (показывает на грудь) и здесь (показывает на голову). Сегодня мы не отдадим сопернику то, что принадлежит нам. Мы смотрим друг на друга и не упустим то, что должно быть нашим. Хочу, чтобы мы завоевали место в сердцах французов. 90 минут, чтобы войти в историю навсегда. На поле мы должны быть воинами.

— Поплакать можно будет потом, но это должны быть слезы радости, а не грусти, — заключил Погба.

Игроки слушали Поля, не перебивая. Кто-то стоял в обнимку.

ДЕШАМ

После первого тайма финала французы вели — 2:1. Следующие видео сделано в перерыве. В основном говорил главный тренер команды Дидье Дешам.

— Слушайте. Вы видели? Они используют локти, корпус, — сказал Дешам. — Парень поворачивается спиной. Поворачивается спиной! Поворачивается спиной к воротам, он не навредит нам. Не бойтесь выходить на него, мы его контролируем.

— Что они делают? В основном ищут Манджукича, — объяснял тренер. — За исключением нескольких диагональных передач они ищут именно его. Манджукич принимает мяч на голову, на грудь или разворачивается с ним в ногах. С этим парнем нужно играть осторожнее. Он может выиграть верховую борьбу. Просто будьте внимательнее. Не стойте на месте, готовьтесь двигаться. Прижимайте его. Подумайте об этом. Не усложняйте себе жизнь.

— Они наступают, они агрессивны. Вы видели, с какой энергией они действуют. Играйте попроще. Если кто-то рядом с вами, значит, другой набегает. Отдавайте ему. Как можно быстрее. Отдавайте Кильяну (Мбаппе), — посоветовал Дешам.

— Антуан, немного притормози при контратаках, — обратился Дешам к Гризманну. — Ты должен быть за нападающими соперника. Ты нужен в качестве возможного варианта.

— Ребята, расслабимся немного? — сказал Гризманн. — У нас еще есть ресурсы, мы можем лучше. Расслабимся. Внимание, внимание.

Затем слово снова взял Дешам:

— 45 минут! Вы знаете, что дальше делать! Поднимите головы, расслабьтесь! Получаете мяч — бум! Отдавайте вперед!

— Позитивнее! — добавил Погба.

— Не слишком зацикливайтесь на позициях, — внезапно вставил защитник Рафаэль Варан. — Ребята, все в ваших головах. Будьте позитивными, верьте! Мы победим, парни! Нам нужно над этим поработать!

— Мы победим! 45 минут, вперед! — воскликнул Варан в конце своей речи, постучал по столу и направился к выходу.

Франция победила 4:2 и во второй раз стала чемпионом мира.

Фильм заканчивается гуляниями в Париже и короткой речью Дешама в победной раздевалке.

Тренер, держа в руках Кубок мира, произнес:

— Каждый из вас в ближайшие дни, недели, года, без сомнений, пойдет своей дорогой. Но вы все будете связаны этим трофеем. Есть и еще одна вещь, которая объединяет вас и тренерский штаб. После этого дня мы никогда не будем прежними. И знаете почему? Мы — чемпионы мира!