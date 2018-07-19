Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34147828/
19 июля 2018, 8:21 | Спорт-Экспресс

Погба — как Дзюба. Что творилось в раздевалке сборной Франции

Исторический момент.

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Французский телеканал TF1 выпустил двухчасовой документальный фильм Les Bleus 2018, au coeur de l'épopée russe («Ле блюз"-2018, в сердце русской эпопеи») о том, как сборная Франции шла к победе на чемпионате мира. Съемочную бригаду запускали в раздевалку команды до, в перерывах и после матчей. Получилось очень интересно.

ПОГБА

Если в сборной России игроков на матчи настраивал Артем Дзюба, то в сборной Франции — Поль Погба. Особенно пламенную речь он выдал перед встречей 1/8 финала с Аргентиной (4:3).

— Мы их уничтожим. Месси, не Месси, мне плевать! Мы приехали, чтобы выиграть этот чертов чемпионат мира! — восклицал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Но самый сок — все-таки финал с Хорватией. Погба не кричал. Но был очень убедителен.

— Мы знаем, кто мы, — обратился хавбек к партнерам. — Знаем, чего хотим. Знаем, через что прошли. Я вижу это в сердцах, в глазах. Парни, не забывайте, мы всего в 90 минутах от великолепного события.

— Один матч, — продолжил Погба. — Не знаю, сколько мы уже сыграли за свою карьеру, но этот один матч поменяет все. Поменяет историю. Две команды, один кубок. У них то же самое, они тоже этого хотят.

— Мы уже проигрывали в финале, — напомнил полузащитник «МЮ». — Это все еще у нас здесь (показывает на грудь) и здесь (показывает на голову). Сегодня мы не отдадим сопернику то, что принадлежит нам. Мы смотрим друг на друга и не упустим то, что должно быть нашим. Хочу, чтобы мы завоевали место в сердцах французов. 90 минут, чтобы войти в историю навсегда. На поле мы должны быть воинами.

— Поплакать можно будет потом, но это должны быть слезы радости, а не грусти, — заключил Погба.

Игроки слушали Поля, не перебивая. Кто-то стоял в обнимку.

ДЕШАМ

После первого тайма финала французы вели — 2:1. Следующие видео сделано в перерыве. В основном говорил главный тренер команды Дидье Дешам.

— Слушайте. Вы видели? Они используют локти, корпус, — сказал Дешам. — Парень поворачивается спиной. Поворачивается спиной! Поворачивается спиной к воротам, он не навредит нам. Не бойтесь выходить на него, мы его контролируем.

— Что они делают? В основном ищут Манджукича, — объяснял тренер. — За исключением нескольких диагональных передач они ищут именно его. Манджукич принимает мяч на голову, на грудь или разворачивается с ним в ногах. С этим парнем нужно играть осторожнее. Он может выиграть верховую борьбу. Просто будьте внимательнее. Не стойте на месте, готовьтесь двигаться. Прижимайте его. Подумайте об этом. Не усложняйте себе жизнь.

— Они наступают, они агрессивны. Вы видели, с какой энергией они действуют. Играйте попроще. Если кто-то рядом с вами, значит, другой набегает. Отдавайте ему. Как можно быстрее. Отдавайте Кильяну (Мбаппе), — посоветовал Дешам.

— Антуан, немного притормози при контратаках, — обратился Дешам к Гризманну. — Ты должен быть за нападающими соперника. Ты нужен в качестве возможного варианта.

— Ребята, расслабимся немного? — сказал Гризманн. — У нас еще есть ресурсы, мы можем лучше. Расслабимся. Внимание, внимание.

Затем слово снова взял Дешам:

 — 45 минут! Вы знаете, что дальше делать! Поднимите головы, расслабьтесь! Получаете мяч — бум! Отдавайте вперед!

— Позитивнее! — добавил Погба.

— Не слишком зацикливайтесь на позициях, — внезапно вставил защитник Рафаэль Варан. — Ребята, все в ваших головах. Будьте позитивными, верьте! Мы победим, парни! Нам нужно над этим поработать!

— Мы победим! 45 минут, вперед! — воскликнул Варан в конце своей речи, постучал по столу и направился к выходу.

Франция победила 4:2 и во второй раз стала чемпионом мира.

Фильм заканчивается гуляниями в Париже и короткой речью Дешама в победной раздевалке.

Тренер, держа в руках Кубок мира, произнес:

— Каждый из вас в ближайшие дни, недели, года, без сомнений, пойдет своей дорогой. Но вы все будете связаны этим трофеем. Есть и еще одна вещь, которая объединяет вас и тренерский штаб. После этого дня мы никогда не будем прежними. И знаете почему? Мы — чемпионы мира!

© Ньюстюб
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15 Июля, 18:00 Зрители 78011 Финал Стадион Лужники (Москва)
Франция 4:2
Первый тайм: 2:1
Хорватия
Главные тренеры
Дидье Дешам Златко Далич
Голы
18′ Марио Манджукич 17
38′ Антуан Гризманн 7
59′ Поль Погба 6
65′ Кильян Мбаппе (Л. Эрнандез) 10
4 Иван Перишич (Д. Вида) 28′
17 Марио Манджукич 69′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
Бенжамен Павар 2
41′ Люка Эрнандез 21
Рафаэль Варан 4
Самюэль Юмтити 5
Кильян Мбаппе 10
Антуан Гризманн 7
Поль Погба 6
73′ Блез Матюиди 14
Корентен Толиссо 12
81′ Оливье Жиру 9
Набиль Фекир 18
27′ 55′ Н`Голо Канте 13
Стивен Н`Зонзи 15
23 Даниэль Субашич
2 Шиме Врсалько 90+2′
6 Деян Ловрен
21 Домагой Вида
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
17 Марио Манджукич
7 Иван Ракитич
11 Марсело Брозович
3 Иван Стринич 81′
20 Марко Пьяца
18 Анте Ребич 71′
9 Андрей Крамарич
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 3
2 Угловые 6
14 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
ВАР Массимилиано Иррати (Италия)
Первый ассистент ВАР Мауро Вильяно (Аргентина)
Второй ассистент ВАР Карлос Астроса (Чили)
Третий ассистент ВАР Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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