Во время ЧМ-2018 Россию посетили 3 миллиона иностранных болельщиков

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По ее словам, Россию во время проведения турнира посетили 3 миллиона иностранных болельщиков.

— На матчах чемпионата побывали 3 миллиона 31 тысяча 768 человек, и по всем матчам посещаемость достигала 99,8−99,9 процентов, — приводит «Интерфакс» слова Голодец. — Паспорт болельщика получили 806 тыс. иностранных граждан, а всего за время ЧМ Россию посетили около 3 млн иностранных болельщиков. Больше всего билетов на матчи купили граждане США, Бразилии и Германии.