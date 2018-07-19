Во время ЧМ-2018 Россию посетили 3 миллиона иностранных болельщиков
Вице-премьер РФ Ольга Голодец подвела итоги чемпионата мира-2018.
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По ее словам, Россию во время проведения турнира посетили 3 миллиона иностранных болельщиков.
— На матчах чемпионата побывали 3 миллиона 31 тысяча 768 человек, и по всем матчам посещаемость достигала 99,8−99,9 процентов, — приводит «Интерфакс» слова Голодец. — Паспорт болельщика получили 806 тыс. иностранных граждан, а всего за время ЧМ Россию посетили около 3 млн иностранных болельщиков. Больше всего билетов на матчи купили граждане США, Бразилии и Германии.
Среди посетивших чемпионат были 25 президентов различных государств, семь представителей различных монархий и 11 глав правительств.
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