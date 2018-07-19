От Яшина до Акинфеева. Лучшие отечественные футболисты на ЧМ

Лев Яшин (участник чемпионатов мира-1958, 1962, 1966 и 1970)

Обладатель золотой медали Олимпиады в Мельбурне и чемпион Европы-1960 на чемпионатах мира «довольствовался» одной бронзой 1966-го, но, во-первых, результата лучше у сборной СССР (России) ни до, ни после не было, а, во-вторых, с Яшиным в воротах отечественные футболисты всегда играли в плей-офф ЧМ, что в те годы не удавалось тем же бразильцам, англичанам или итальянцам. На дебютном чемпионате мира Яшин отбил пенальти в игре с австрийцами (2:0), а затем, как мог, сдерживал атаки бразильцев с Пеле (0:2), пропустив столько мячей, сколько хватило для выхода в следующий раунд. В игре за второе место в группе против Англии (1:0) Яшин не только спасал, но и организовал победный гол, сильно выбив мяч в поле.

После разочаровывающего и для Яшина, и для всей сборной СССР чемпионата мира-1962, на котором чемпионы Европы проиграли в четвертьфинале чилийцам, хотя могли побороться за медали, вратарь залечил травмы и ответил на критику несколькими блестящими сезонами и реабилитировался за ошибки прекрасной игрой на ЧМ-1966. Советская сборная прошла групповой этап без поражений, пропустив один мяч в трех матчах, затем победила в четвертьфинале венгров (2:1), и только в полуфинале ее остановили немцы, которые из-за удаления Игоря Численко много времени провели в большинстве.

Яшин по итогам чемпионата мира вошел в символическую сборную турнира. Никому из отечественных вратарей больше это не удавалось. Появление прославленного игрока на официальном плакате перед ЧМ-2018 не удивило. Он заслужил это как никто другой.

Валентин Иванов (ЧМ-1958, 1962)

Первый советский футболист, который стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. И хотя это звание в 1962 году Иванов разделил с еще несколькими игроками, менее ценным оно не стало. Впервые на чемпионате мира форвард «Торпедо» сыграл в 58-м и тогда тоже забил, а через четыре года к турниру в Чили он подошел в такой форме, что за соперников сборной СССР было страшно. Иванов отметился результативными действиями в каждом матче группового этапа — забил югославам, дважды огорчил колумбийцев и записал на свой счет победный удар в игре с Уругваем.

Правда, за последний гол ему здорово досталось от руководства команды. Ничья с уругвайцами выводила сборную СССР в плей-офф на менее сложную сетку, где не было хозяев чилийцев и будущих чемпионов мира бразильцев, и Иванов, скажем так, перестарался. Но на это сам нападающий отвечал, что в любом случае мог стать виноватым. Если бы он не забил, а Уругвай в оставшиеся до конца матча минуты вырвал победу, то сборная СССР вообще бы осталась без плей-офф, и промах Иванову не простили бы. Увы, и в 1962-м четвертьфинал стал потолком для советских футболистов.

Валерий Поркуян (ЧМ-1966 и ЧМ-1970)

До чемпионата мира в Англии у нападающего киевского «Динамо» не было ни одного официального матча за сборную СССР, и к своему попаданию в заявку на турнир он относился спокойно, полагая, что шансов сыграть у него немного. И поначалу все так и происходило. В двух первых матчах группового этапа главный тренер сборной СССР Гавриил Качалин не выпускал молодого игрока на поле, а команда одерживала победы. Но перед игрой с чилийцами, которая уже не влияла на место советской команды в группе, Поркуяна выпустили в стартовом составе, и он сделал дубль. Тренерский штаб сборной задумался.

В плей-офф Поркуян играл в основе, и после окончания четвертьфинального матча с венграми партнеры несли нападающего в раздевалку на руках. Он стал автором победного гола, а также заблокировал опасный удар соперников на последних минутах. В полуфинале Поркуян забил немцам, а в концовке едва не спас сборную от поражения, но не попал по воротам. По итогам чемпионата, форвард получил «Бронзовую бутсу», став отличным подтверждением фразы про то, как важно оказаться в нужном месте в нужное время.

Игорь Численко (ЧМ-1962, 1966)

За скорость его сравнивали с ракетой, и быстрые ноги — только одно из многочисленных способностей полузащитника московского «Динамо» и сборной СССР 60-х. Сразу два гола Численко входят в число самых красивых в истории чемпионатов мира, хотя из-за травмы его карьера по большому счету завершилась в 30 лет. На чемпионат мира-1962 он ехал дублером Славы Метревели, но достойно заменил его, когда это потребовалось. Гол Численко колумбийцам — после яркого дриблинга — стал украшением турнира, а через четыре года он еще раз заставил рукоплескать себе заполненный стадион на ЧМ-1966. После передачи Анатолия Банишевского пяткой Численко отличным ударом поразил девятку ворот итальянцев и принес сборной СССР победу (1:0).

Еще один гол он забил в четвертьфинале венграм, а в полуфинале заработал красную карточку, ответив на грубость немцев. Кто знает, если бы не этот эпизод, возможно, в истории сборной СССР был бы финал чемпионата мира.

Анатолий Бышовец (ЧМ-1970)

После чемпионата мира в Мексике за ним выстроилась очередь из клубов, которые были готовы заплатить любые деньги, лишь бы заполучить Бышовца. Нападающий киевского «Динамо» показал себя с лучшей стороны, презентовав все свои сильнейшие качества — невероятный удар с левой ноги, скорость, дриблинг, голевое чутье. «Проспав» в матче открытия с мексиканцами, Бышовец наколотил четыре гола в двух следующих играх с бельгийцами и Сальвадором, а в четвертьфинале с Уругваем его удар мог стать победным.

Но арбитр Лаурен анн Равенс усмотрел положение у Бышовца вне игры и не засчитал гол, а вскоре не увидел, как уругваец упустил мяч за лицевую и позволил Эспарраго вколотить мяч в сетку ворот советской команды. Еще одного шанса сыграть на чемпионате мира у нападающего сборной СССР не было.

Игорь Беланов (ЧМ-1986)

Один из немногих отечественных футболистов, которые входили в символическую сборную чемпионатов мира. И это несмотря на то что сборная СССР завершила выступление в 1/8 финала и осталась без медалей. Игра Беланова произвела такое впечатление, что по итогам 1986-го он получил «Золотой мяч», который одной только победой в Кубке Кубков игрок киевского «Динамо» не заслужил бы. На его счету хет-трик в игре плей-офф ЧМ-1986. Только за это он должен быть упомянут в списке лучших из лучших.

Фантастическая игра Беланова в 1/8 финала против бельгийцев (3:4 в дополнительное время) немного скрасила разочарование от поражения команды Валерия Лобановского. Хотя… что показала бы его машина, которая не заметила венгров (6:0) и отлично сыграла с чемпионами Европы французами (1:1), не оступись в первом раунде плей-офф? Бельгийцы добрались до полуфинала. Сборная СССР была способна как минимум повторить такой результат.

Олег Саленко (ЧМ-1994)

Про Олега Саленко часто вспоминают, как об игроке одного матча — того самого, в котором он забил пять голов Камеруну. Но для начала вспомним, что именно Саленко реализовал пенальти в игре со шведами (1:3), а, во-вторых, вчитайтесь в эту фразу — пять голов в одном матче на чемпионате мира! Даже если победа в этой игре оставляла призрачные шансы на выход в плей-офф, а сборная Камеруна с середины первого тайма стояла, результат Саленко вызывает восхищение. После него никому, даже самым звездным нападающим, ничего такого на чемпионатах мира не удавалось.

Жаль, что помимо «Золотой бутсы» на этом чемпионате Олег ничего не выиграл, а его карьера в сборной после такого турнира по сути завершилась.

Игорь Акинфеев (участник чемпионатов мира-2014 и 2018)

Голкипер ЦСКА с радостью вычеркнул бы свой первый чемпионат мира из памяти, но, возможно, те ошибки в играх с корейцами и Алжиром в 2014-м, попадание в рейтинг разочарований от издания La Gazzetta dello Sport и желание доказать, что все это было случайностью, помогли ему выдать турнир своей жизни через четыре года. Без героической игры Акинфеева в матче 1/8 финала с испанцами сборной России было бы сложно рассчитывать на победу, а в четвертьфинале с хорватами он исправил ошибку партнера в серии пенальти и дал команде шанс. От голкипера ничего больше не требуется.

Акинфееву всего 32, что совсем немного по вратарским меркам. Не исключено, что один, а то и два чемпионата мира в его карьере еще будут.

Денис Черышев (ЧМ-2018)

Для кого-то самым ярким впечатлением от сборной России на чемпионате мира стали эмоции Артема Дзюбы, который вел вперед, забивал и влюблял в себя даже тех, кто ненавидел его раньше. Кто-то в восторге от характера Сергея Игнашевича, который вернулся в сборную незадолго до турнира, от неутомимости Александра Головина, который проделывал огромный объем работы, или от истории российского бразильца Марио Фернандеса, забившего важный гол в четвертьфинале. Но, пожалуй, никто не впечатлил так сильно, как Денис Черышев.