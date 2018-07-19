От Яшина до Акинфеева. Лучшие отечественные футболисты на ЧМ
Футболисты сборной России блеснули на чемпионате мира-2018 не только командной игрой, но и яркими индивидуальными действиями. Некоторые из них попали в число лучших отечественных игроков в истории мундиаля.
Лев Яшин (участник чемпионатов мира-1958, 1962, 1966 и 1970)
Обладатель золотой медали Олимпиады в Мельбурне и чемпион Европы-1960 на чемпионатах мира «довольствовался» одной бронзой 1966-го, но,
После разочаровывающего и для Яшина, и для всей сборной СССР чемпионата мира-1962, на котором чемпионы Европы проиграли в четвертьфинале чилийцам, хотя могли побороться за медали, вратарь залечил травмы и ответил на критику несколькими блестящими сезонами и реабилитировался за ошибки прекрасной игрой на ЧМ-1966. Советская сборная прошла групповой этап без поражений, пропустив один мяч в трех матчах, затем победила в четвертьфинале венгров (2:1), и только в полуфинале ее остановили немцы, которые
Яшин по итогам чемпионата мира вошел в символическую сборную турнира. Никому из отечественных вратарей больше это не удавалось. Появление прославленного игрока на официальном плакате перед ЧМ-2018 не удивило. Он заслужил это как никто другой.
Валентин Иванов (ЧМ-1958, 1962)
Первый советский футболист, который стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. И хотя это звание в 1962 году Иванов разделил с еще несколькими игроками, менее ценным оно не стало. Впервые на чемпионате мира форвард «Торпедо» сыграл в 58-м и тогда тоже забил, а через четыре года к турниру в Чили он подошел в такой форме, что за соперников сборной СССР было страшно. Иванов отметился результативными действиями в каждом матче группового этапа — забил югославам, дважды огорчил колумбийцев и записал на свой счет победный удар в игре с Уругваем.
Правда, за последний гол ему здорово досталось от руководства команды. Ничья с уругвайцами выводила сборную СССР в
Валерий Поркуян (ЧМ-1966 и ЧМ-1970)
До чемпионата мира в Англии у нападающего киевского «Динамо» не было ни одного официального матча за сборную СССР, и к своему попаданию в заявку на турнир он относился спокойно, полагая, что шансов сыграть у него немного. И поначалу все так и происходило. В двух первых матчах группового этапа главный тренер сборной СССР Гавриил Качалин не выпускал молодого игрока на поле, а команда одерживала победы. Но перед игрой с чилийцами, которая уже не влияла на место советской команды в группе, Поркуяна выпустили в стартовом составе, и он сделал дубль. Тренерский штаб сборной задумался.
В
Игорь Численко (ЧМ-1962, 1966)
За скорость его сравнивали с ракетой, и быстрые ноги — только одно из многочисленных способностей полузащитника московского «Динамо» и сборной СССР 60-х. Сразу два гола Численко входят в число самых красивых в истории чемпионатов мира, хотя
Еще один гол он забил в четвертьфинале венграм, а в полуфинале заработал красную карточку, ответив на грубость немцев. Кто знает, если бы не этот эпизод, возможно, в истории сборной СССР был бы финал чемпионата мира.
Анатолий Бышовец (ЧМ-1970)
После чемпионата мира в Мексике за ним выстроилась очередь из клубов, которые были готовы заплатить любые деньги, лишь бы заполучить Бышовца. Нападающий киевского «Динамо» показал себя с лучшей стороны, презентовав все свои сильнейшие качества — невероятный удар с левой ноги, скорость, дриблинг, голевое чутье. «Проспав» в матче открытия с мексиканцами, Бышовец наколотил четыре гола в двух следующих играх с бельгийцами и Сальвадором, а в четвертьфинале с Уругваем его удар мог стать победным.
Но арбитр Лаурен анн Равенс усмотрел положение у Бышовца вне игры и не засчитал гол, а вскоре не увидел, как уругваец упустил мяч за лицевую и позволил Эспарраго вколотить мяч в сетку ворот советской команды. Еще одного шанса сыграть на чемпионате мира у нападающего сборной СССР не было.
Игорь Беланов (ЧМ-1986)
Один из немногих отечественных футболистов, которые входили в символическую сборную чемпионатов мира. И это несмотря на то что сборная СССР завершила выступление в 1/8 финала и осталась без медалей. Игра Беланова произвела такое впечатление, что по итогам 1986-го он получил «Золотой мяч», который одной только победой в Кубке Кубков игрок киевского «Динамо» не заслужил бы. На его счету
Фантастическая игра Беланова в 1/8 финала против бельгийцев (3:4 в дополнительное время) немного скрасила разочарование от поражения команды Валерия Лобановского. Хотя… что показала бы его машина, которая не заметила венгров (6:0) и отлично сыграла с чемпионами Европы французами (1:1), не оступись в первом раунде
Олег Саленко (ЧМ-1994)
Про Олега Саленко часто вспоминают, как об игроке одного матча — того самого, в котором он забил пять голов Камеруну. Но для начала вспомним, что именно Саленко реализовал пенальти в игре со шведами (1:3), а,
Жаль, что помимо «Золотой бутсы» на этом чемпионате Олег ничего не выиграл, а его карьера в сборной после такого турнира по сути завершилась.
Игорь Акинфеев (участник чемпионатов мира-2014 и 2018)
Голкипер ЦСКА с радостью вычеркнул бы свой первый чемпионат мира из памяти, но, возможно, те ошибки в играх с корейцами и Алжиром в 2014-м, попадание в рейтинг разочарований от издания La Gazzetta dello Sport и желание доказать, что все это было случайностью, помогли ему выдать турнир своей жизни через четыре года. Без героической игры Акинфеева в матче 1/8 финала с испанцами сборной России было бы сложно рассчитывать на победу, а в четвертьфинале с хорватами он исправил ошибку партнера в серии пенальти и дал команде шанс. От голкипера ничего больше не требуется.
Акинфееву всего 32, что совсем немного по вратарским меркам. Не исключено, что один, а то и два чемпионата мира в его карьере еще будут.
Денис Черышев (ЧМ-2018)
Для
Несколько лет назад о нем говорили, как о будущем сборной России, а потом точно так же «хоронили» его шансы стать большим футболистом после очередной травмы. Болячек у Дениса было очень много, и когда его включили в состав на чемпионат мира, подумалось: «Зачем? Какой же риск?» Но Черышев не просто не разочаровал, а восхитил. Непривычной российским футболистам нацеленностью на удар и умением бить без подготовки из любых позиций, хладнокровием, техникой и голевым чутьем. Стало понятно, почему
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter