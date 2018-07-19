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Когда Россия только готовилась принять чемпионат мира, одним из главных слов было «наследие». То, что останется стране после турнира и поможет оправдать гигантские расходы на его организацию — по официальным данным, потрачено было 683 миллиарда рублей (пусть значительную часть этой суммы и составили частные инвестиции). Сейчас есть чувство, что все те невероятные эмоции, что мы пережили за прошедший месяц, стоят вложенных средств. Среди моих знакомых поменяли мнение даже те скептики, кто ворчал, что лучше бы эти деньги потратили на… И далее по традиционному списку.

У КОГО ЕСТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ?

Но, несмотря на это, тема наследия никуда не делась. В частности, вопрос с новыми стадионами, оставшимися после чемпионата мира. Все мы помним обанкротившиеся Афины — столицу летней Олимпиады-2004, заросшую лопухами арену в Фару, где сборная России провела два матча во время Евро-2004, страшные рассказы о проблемах с крышей на стадионе в Кейптауне, фотографии с кадрами разрухи и запустения на бразильской «Маракане» вскоре после ОИ-2016.

По словам экспертов, сотрудничающих с бизнес-школой RMA, содержание арен, подобных тем, что возводились к ЧМ-2018, составляет порядка пяти миллионов долларов в год — при условии, что были заложены условия максимального энергосбережения и удалось обойтись без красивых, но бессмысленных с точки зрения эксплуатации архитектурных решений.

Возможно, в России суммы будут даже большими: так, исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов заявил, что содержание «Самара Арены» ежегодно будет обходиться в 500 миллионов рублей — это 7,9 миллиона долларов по нынешнему курсу. Издание «Коммерсант» писало, что содержание стадиона в Екатеринбурге будет стоить 387 миллионов рублей в год — или 6,1 миллиона долларов. В Волгограде говорят о 250−350 миллионах рублей в год.

В чье бы ведение не перешли стадионы — по имеющейся информации, пока новые арены числятся на балансе ФГУП «Спорт Инжиниринг», после чего будут отданы регионам, — эти средства придется как-то отбивать. Даже несмотря на прорабатываемую на федеральном уровне программу по финансовой поддержке содержания арен, которая будет действовать как минимум три года.

ЩАС СПОЮ

Отбивать только за счет футбола нереально, даже если драть с небогатых провинциальных клубов непомерную арендную плату — уже проходила информация, что в Ростове-на-Дону эта сумма может составить 13 миллионов рублей за матч, из-за чего «Ростов» якобы подумывает играть на стареньком «Олимпе-2». Впрочем, чисто спортивная судьба объектов и то, как клубы смогут этой бизнес-возможностью распорядиться — отдельная большая тема.

Значит, нужно что-то еще. То, что стадион должен работать круглый год, а не только в дни матчей, давно стало прописной истиной. Невозможно зарабатывать исключительно в дни игр, тем более что в России эта статься доходов за редким исключением — крохи. Ответственные лица это понимают. Почти везде, где арены были введены в строй к старту ЧМ-2018, мы слышим бодрые слова про проведение концертов, выставок, культурно-массовых мероприятий. Звучит оптимистично, но на деле все обстоит не так радужно.

Главным подспорьем тут могли бы стать большие концерты. Но это как раз то, чего вряд ли стоит ждать в Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде или Саранске.

Концертный рынок в России развит не так сильно, как может показаться. У нас невозможно представить себе ситуацию, как, например, во Франции, где местная икона поп-музыки Милен Фармер в 2009 году два дня подряд собирала 80 тысяч зрителей в Париже на «Стад де Франс», причем в обоих случаях билеты разлетались менее чем через два часа. Она же в 2006-м в промежуток с 13 по 29 января дала 13 концертов в зале «Берси» в Париже (аналог нашего «Олимпийского»), и все были аншлаговыми.

У нас что-то подобное — аншлаговые концерты на большой площадке два дня подряд — смогли сотворить разве что Rammstein и Metallica, собравшие в 2010 году в «Олимпийском» по данным агентства Intermedia 55 и 50 тысяч зрителей соответственно (за два концерта — что в одном, что в другом случаях).

РЕКОРДЫ ОТ METALLICA

По данным все того же агентства, объем рынка концертной индустрии в России в 2013 году (последний докризисный год, еще до существенного падения курса рубля, так что это вполне можно считать пиковым моментом) составил 2,1 миллиарда долларов. При этом объем рынка афишных концертов с продажей билетов составлял в указанный период 1,1 миллиард долларов. А еще миллиард приходился на закрытые развлекательные мероприятия — так называемые «корпоративы», частные вечеринки и так далее. При этом бОльшая часть рынка афишных концертов с продажей билетов приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Исполнителей, способных собирать стадионы, в мире не то чтобы очень много. А уж способных сделать это в России — и вовсе единицы. По данным агентства Intermedia, самый посещаемый сольный концерт в российской истории (мы не берем фестивали и прочие сборные «солянки») — это выступление Metallica в «Лужниках» в 2007 году, на которое собралось 62 тысячи зрителей. 60 тысяч пришли в те же «Лужники» в 2010-м на U2. 50 тысяч было на концерте Depeche Mode на «Открытие Арене» в 2017-м. Остальные — меньше. Те же Red Hot Chili Peppers пытались собрать «Лужники» в 2012-м, но получилось не слишком удачно.

И потом, совершенно ясно, что в условную Самару иностранные суперзвезды почти наверняка не поедут. Традиционно их пребывание в России ограничивается двумя городами — Москвой и Санкт-Петербургом. В том числе и по финансовым причинам — привезти в нашу страну мировую звезду стоит больших денег, гонорары могут доходить до пяти миллионов долларов, как это, по некоторой информации, было с U2. Отбить эти деньги хотя бы частично можно только очень дорогими билетами, которые по карману жителям только двух крупнейших городов, хотя на большие концерты зарубежных артистов традиционно съезжается публика со всей страны, вплоть до Петропавловска-Камчатского — столкнулся с девушкой из этого города на выступлении Depeche Mode в 2010-м, по ее словам, копила на билеты и поездку четыре месяца.

Исключения, конечно, есть (мы не берем в расчет «чес» по Руси тех, кто гремел в 70-е, а их немало) — такие не последние в мировой рок-музыке группы, как The Offspring и Limp Bizkit, устраивали небольшие туры по России, но, при всем уважении, это не стадионный формат. Обе даже «Олимпийский» не заполняли, собирая по 10−12 тысяч — это тоже свидетельство очевидца.

ШНУР И ПУСТОТА

С российскими исполнителями еще сложнее. Единственные, кто сегодня способен собрать стадион — это группа «Ленинград». Шнур и компания доказали это в июле 2017-го, собрав на «Открытие Арене» в Москве 45 тысяч зрителей. А в октябре у «Лениграда» запланировано выступление на арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Для остальных же собрать «Олимпийский» — уже сверхзадача. В нормальной конфигурации (а не когда сцена максимально приближена к трибунам, а в танцпартере расставлены стулья) это минувшей осенью удалось двум рэперам — Тимати и Оксимирону. Ранее этим мог похвастать Григорий Лепс (речь, повторимся, идет о действительно сольных концертах, а не когда с исполнителем поют еще 10−15 гостей, как это происходит на выступлениях звезд эстрады). О стадионах тут говорить не приходится.

Опровергнуть это утверждение попытается рэпер Баста, который 23 сентября будет давать концерт на «Ростов Арене». Но и тут будет задействована только одна центральная трибуна, а сцена будет расположена максимально близко к ней.

Единственное, на что можно рассчитывать — это фестивали, особенно ретро, типа «Дискотеки 80-х». Они стабильно собирают полный «Олимпийский», так что вполне можно попытаться расширить формат. Да и ретро-звезд вряд ли испугает поездка в условный Саранск.

Правда, ехать туда, как и в почти все остальные города, нужно летом — ведь крыша есть только на арене в Санкт-Петербурге, а климат, как известно, в нашей стране суров.