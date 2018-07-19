Шнур — в Питере. Баста — в Ростове. Как использовать стадионы ЧМ-2018
Сколько стоит обслуживание арен ЧМ-2018. Кто и как их будет содержать? Какие мероприятия (помимо спортивных) они способны принять? Корреспондент «СЭ» рассказывает о будущем стадионов, на которых состоялись матча чемпионата мира, делая акцент на концертной составляющей.
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Когда Россия только готовилась принять чемпионат мира, одним из главных слов было «наследие». То, что останется стране после турнира и поможет оправдать гигантские расходы на его организацию — по официальным данным, потрачено было 683 миллиарда рублей (пусть значительную часть этой суммы и составили частные инвестиции). Сейчас есть чувство, что все те невероятные эмоции, что мы пережили за прошедший месяц, стоят вложенных средств. Среди моих знакомых поменяли мнение даже те скептики, кто ворчал, что лучше бы эти деньги потратили на… И далее по традиционному списку.
У КОГО ЕСТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ?
Но, несмотря на это, тема наследия никуда не делась. В частности, вопрос с новыми стадионами, оставшимися после чемпионата мира. Все мы помним обанкротившиеся Афины — столицу летней Олимпиады-2004, заросшую лопухами арену в Фару, где сборная России провела два матча во время Евро-2004, страшные рассказы о проблемах с крышей на стадионе в Кейптауне, фотографии с кадрами разрухи и запустения на бразильской «Маракане» вскоре после ОИ-2016.
По словам экспертов, сотрудничающих с
Возможно, в России суммы будут даже большими: так, исполняющий обязанности
В чье бы ведение не перешли стадионы — по имеющейся информации, пока новые арены числятся на балансе ФГУП «Спорт Инжиниринг», после чего будут отданы регионам, — эти средства придется
ЩАС СПОЮ
Отбивать только за счет футбола нереально, даже если драть с небогатых провинциальных клубов непомерную арендную плату — уже проходила информация, что в
Значит, нужно
Главным подспорьем тут могли бы стать большие концерты. Но это как раз то, чего вряд ли стоит ждать в Волгограде, Самаре,
Концертный рынок в России развит не так сильно, как может показаться. У нас невозможно представить себе ситуацию, как, например, во Франции, где местная икона
У нас
РЕКОРДЫ ОТ METALLICA
По данным все того же агентства, объем рынка концертной индустрии в России в 2013 году (последний докризисный год, еще до существенного падения курса рубля, так что это вполне можно считать пиковым моментом) составил 2,1 миллиарда долларов. При этом объем рынка афишных концертов с продажей билетов составлял в указанный период 1,1 миллиард долларов. А еще миллиард приходился на закрытые развлекательные мероприятия — так называемые «корпоративы», частные вечеринки и так далее. При этом бОльшая часть рынка афишных концертов с продажей билетов приходится на Москву и
Исполнителей, способных собирать стадионы, в мире не то чтобы очень много. А уж способных сделать это в России — и вовсе единицы. По данным агентства Intermedia, самый посещаемый сольный концерт в российской истории (мы не берем фестивали и прочие сборные «солянки») — это выступление Metallica в «Лужниках» в 2007 году, на которое собралось 62 тысячи зрителей. 60 тысяч пришли в те же «Лужники» в 2010-м на U2. 50 тысяч было на концерте Depeche Mode на «Открытие Арене» в 2017-м. Остальные — меньше. Те же Red Hot Chili Peppers пытались собрать «Лужники» в 2012-м, но получилось не слишком удачно.
И потом, совершенно ясно, что в условную Самару иностранные суперзвезды почти наверняка не поедут. Традиционно их пребывание в России ограничивается двумя городами — Москвой и
Исключения, конечно, есть (мы не берем в расчет «чес» по Руси тех, кто гремел в 70-е, а их немало) — такие не последние в мировой
ШНУР И ПУСТОТА
С российскими исполнителями еще сложнее. Единственные, кто сегодня способен собрать стадион — это группа «Ленинград». Шнур и компания доказали это в июле 2017-го, собрав на «Открытие Арене» в Москве 45 тысяч зрителей. А в октябре у «Лениграда» запланировано выступление на арене на Крестовском острове в
Для остальных же собрать «Олимпийский» — уже сверхзадача. В нормальной конфигурации (а не когда сцена максимально приближена к трибунам, а в танцпартере расставлены стулья) это минувшей осенью удалось двум рэперам — Тимати и Оксимирону. Ранее этим мог похвастать Григорий Лепс (речь, повторимся, идет о действительно сольных концертах, а не когда с исполнителем поют еще 10−15 гостей, как это происходит на выступлениях звезд эстрады). О стадионах тут говорить не приходится.
Опровергнуть это утверждение попытается рэпер Баста, который 23 сентября будет давать концерт на «Ростов Арене». Но и тут будет задействована только одна центральная трибуна, а сцена будет расположена максимально близко к ней.
Единственное, на что можно рассчитывать — это фестивали, особенно ретро, типа «Дискотеки 80-х». Они стабильно собирают полный «Олимпийский», так что вполне можно попытаться расширить формат. Да и
Правда, ехать туда, как и в почти все остальные города, нужно летом — ведь крыша есть только на арене в
Понятно, что массовые мероприятия
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