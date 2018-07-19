Исключенный из сборной Хорватии во время ЧМ Калинич получит серебряную медаль турнира

«Калинич получит медаль серебряного призера чемпионата мира. Такое решения приняла команда совместно с тренерским штабом», — заявил Пацак.

30-летний нападающий был отчислен из сборной Хорватии по решению главного тренера Златко Далича после того, как отказался выходить на замену во время матча первого тура группового этапа с командой Нигерии (2:0), сославшись на боли в спине. Далич мотивировал свое решение об исключении Калинича тем, что ему нужны здоровые футболисты.

В финальном матче чемпионата мира сборная Хорватии уступила команде Франции со счетом 2:4.