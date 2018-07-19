Смолов кутит в Сен-Тропе, Дзюба остался в России. Как сборная отдыхает после ЧМ

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34153232/
19 июля 2018, 17:28 | Советский спорт

Смолов кутит в Сен-Тропе, Дзюба остался в России. Как сборная отдыхает после ЧМ

«Советский спорт» выясняет, чем занимались футболисты сборной России после окончания чемпионата мира и до старта клубного сезона.

Футболистам национальных сборных, выступающих летом на крупных турнирах можно позавидовать — практически никакого отдыха, ведь уже через пару недель после чемпионата мира по футболу стартует клубный сезон. Клубы, конечно, идут навстречу уставшим футболистам, предоставляя им несколько лишних дней отдыха.

«Советский спорт» решил выяснить, как же этими днями воспользовались футболисты сборной России. Для этого мы заглянули в социальные сети.

Сергей Игнашевич, вот, остался в России — проводит время с семьей. Если Евгений Гинер не попросит, то у него теперь для этого приятного занятия есть целая жизнь, ведь после окончания четвертьфинального матча с Хорватией Сергей заявил о завершении своей карьеры футболиста.

Роман Зобнин с семьей отправился отдыхать в теплые края. Свое точное место дислокации игрок разглашать не хочет — ни геометки на фото, ни хэштега-подсказки.

Артем Дзюба из России никуда не уезжал — бродит по улицам вместе с супер-героем, очень похожим на него характером — Дэдпулом. Кстати, Артем уже прибыл в расположение «Зенита» и приступил к подготовке к сезону.

Игорь Смольников, тоже прибывший уже на тренировочный сбор сине-бело-голубых, устроил своей семье небольшой швейцарско-итальянский отпуск.

Владимир Габулов, обычно проводящий летний отпуск в родной Северной Осетии, на этот раз до Закавказья доехать пока не успел — отдыхает с семьей в Москве.

Илья Кутепов тоже предпочел остаться в России — проводит время с семьей. Судя по всему, защитник «Спартака» провел отдых либо в Москве, либо вообще в родном Ставрополе.

Марио Фернандес сгонял к себе на родину — в Бразилию. Там он повидался с братом и даже примерил форму другого клуба — поиграл в футбол. Остается надеяться, что в ЦСКА на него не обидятся, хотя обычно в контрактах футболистов прописано, что им нельзя выходить на поле за другие команды, особенно любительские, где можно получить травму.

Антон Миранчук с братом Алексеем устроили себе короткий отпуск в теплых морских краях. Парни тоже решили не уточнять, в какой уютный уголок природы их закинуло. Оба, кстати, уже в клубе — готовятся к матчу за Суперкубок с ЦСКА.

Юрий Газинский, не мудрствуя лукаво, вообще решил не уезжать из Сочи после поражения от Хорватов, а провел свой короткий отпуск там. Шутка, конечно, ведь как-то же он оказался в фан-зоне на Воробьевых горах, где Москва чествовала нашу сборную. Потом — вернулся в Сочи.

Александр Самедов тоже решил не ехать далеко, а провести короткий отпуск с друзьями в России. Отдыхал завершивший карьеру в сборной игрок с Денисом Колодиным и Андреем Ворониным.

Денису Черышеву удается продлить отдых, ведь чемпионат Испании стартует чуть позже российского. Один из героев ЧМ-2018 в составе сборной России отправился со своей спутницей жизни (не Ольгой Бузовой) на райский греческий остров Миконос.

Федор Смолов свои социальные сети из отпуска не обновлял. Но русские есть везде, а тем более в Сен-Тропе, где нашего нападающего и заметили. По сети гуляет не самая приятная история о том, как в одном из ночных клубов какой-то наш соотечественник начал предъявлять Федору за незабитый пенальти. Могло закончиться потасовкой, но смутьяна вовремя оттащили.
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